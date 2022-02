INGOLSTADT Ende vergangener Woche wurde aus einer Halle an der Bunsenstraße in Ingolstadt ein Kleintransporter im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Kriminalpolizei Ingolstadt übernahm die Ermittlungen.

Im Zeitraum von Donnerstag (03.02.2022), 16:00 Uhr, bis Freitag (04.02.2022), 06:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter, durch Aufhebeln einer verschlossenen Zugangstür, Zugang zu dem Gebäude. Anschließend entwendeten sie einen dort abgestellten, weißen VW Crafter Pritschenwagen im Wert von rund 31.000 Euro. An der beschädigten Tür entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt leitete Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eines Kraftwagens ein. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen an der Bunsenstraße oder im Umfeld gemacht haben. Hinweise werden von der Kripo Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/9343-0 entgegen genommen.