ANZING, LKR. EBERSBERG Am 05.02.2022, gegen 23:15 Uhr, wurden dem Notruf mehrere Sportwägen auf der A 94 in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Pastetten und Hohenlinden mitgeteilt, welche über alle Fahrstreifen bis zum Stillstand abbremsten, um im Anschluss wie bei einem Fahrzeugrennen schnellstmöglich zu beschleunigen. Der nachfolgende Verkehr konnte glücklicherweise gerade noch rechtzeitig abbremsen und so einen Auffahrunfall vermeiden.

Durch zivile Kräfte der VPI Hohenbrunn konnten wenig später zwei Raser beim erneuten Kräftemessen beobachtet und letztendlich mit Unterstützung durch Beamte der PI Poing im Gemeindebereich Anzing einer Kontrolle unterzogen werden. Bei den Verkehrssündern handelte es sich um einen 31-Jährigen aus Eching und einen 30-Jährigen aus München.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München II wurde ein Sportwagen im Wert von über 100.000 € beschlagnahmt. Weiterhin wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wegen des Vergehens des Verbotenen Kraftfahrzeugrennens von beiden Fahrern der Führerschein zur Vorbereitung der Entziehung beschlagnahmt.

Nachdem die Raser offensichtlich mehrmals die Autobahn auf und ab gefahren sind, werden dringend Zeugen zu den Vorfällen gesucht! Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Geschehnissen auf der A 94 im Bereich der Anschlussstelle Pastetten bis zum Stadtbereich München liefern können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Hohenbrunn unter der Telefonnummer 08102/7445-0 zu melden.