PLATTLING (LKRS. DEGGENDORF). Am Samstagnachmittag kontrollierten Passauer Schleierfahnder einen Fahrgast in einem ICE und stellten eine größere Menge Betäubungsmittel sicher. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln.

Am 05.02.2022 gegen 14:30 Uhr kontrollierten Passauer Schleierfahnder einen 32-jährigen Hamburger in einem ICE, der von Hamburg in Richtung Wien unterwegs war. Die Fahnder fanden bei der Personenkontrolle zunächst ein größeres Päckchen Marihuana.

Bei der genauen Durchsuchung des 32-Jährigen kamen schließlich noch weitere Betäubungsmittel zum Vorschein.

Die Passauer Schleierfahnder stellten insgesamt circa 580 Gramm Marihuana, 15 Gramm Haschisch und 5 Gramm Amphetamin sicher.

Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf die Ermittlungen gegen den 32-Jährigen aus Hamburg, unter anderem wegen unerlaubten Handelns mit Cannabis in nicht geringer Menge und wegen illegalen Besitzes von Amphetamin, übernommen.

