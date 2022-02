NEUTRAUBLING, LKR. REGENSBURG. Am Sonntagmorgen wurde in Neutraubling eine tote Frau aufgefunden. Es besteht der Anfangsverdacht eines Tötungsdelikts. Ein 36-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen.



Am Sonntag, 6. Februar 2022, gegen 07.15 Uhr, teilte ein 36-jähriger Deutscher der Polizeiinspektion Neutraubling telefonisch mit, dass er seine Freundin getötet hätte. Polizeieinsatzkräfte eilten zur Wohnung des Mannes und fanden dort eine 27-jährige Frau, ebenfalls Deutsche, leblos auf. Der zeitgleich verständigte Notarzt konnte nur mehr den Tod der Frau feststellen. Der Beschuldigte wurde am Tatort widerstandlos festgenommen. Es besteht vorläufig der Anfangsverdacht, dass er die Frau mit einem Messer getötet hat.

Die Ermittlungen am Tatort wurden umgehend von der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts aufgenommen. Ein in der Wohnung angetroffenes Kind wurde körperlich unverletzt in Obhut genommen. Die Hintergründe zur Tat und der mutmaßliche Geschehensablauf sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.