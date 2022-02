0267 – Verkehrsunfall auf der B 17 – Zeugen gesucht

B17 / Fahrtrichtung Norden – Am Freitag (04.02.2022), gegen 18.00 Uhr, kam es auf der B17 in Fahrtrichtung Norden zu einem Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Leitershofen und Stadtbergen. Ein weißer VW T-Roc und ein weißer BMW stießen seitlich zusammen. Der Unfallhergang wird von den Beteiligten allerdings unterschiedlich dargestellt.

Der VW-Fahrerin zufolge sei sie bereits seit Göggingen auf der rechten Fahrspur gefahren, als der Fahrer des BMW zwischen den beiden Anschlussstellen auf dem linken Fahrstreifen fahrend nach rechts abgekommen sei und ihr Fahrzeug touchiert habe.

Dem BMW-Fahrer zufolge sei er auf der rechten Fahrspur gefahren, als die VW-Fahrerin an der Anschlussstelle Leitershofen auf die B17 eingefahren sei und seinen BMW touchiert habe.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizeistation Gersthofen unter 0821/323 1910 zu melden.

0268 – Verkehrsunfall auf der Autobahn

BAB A8 / West / Fahrtrichtung München – Am Freitag (04.02.2022), gegen Mitternacht, fuhr der 28-jährige Fahrer eines Lieferwagens auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung München. Als der vor ihm fahrende Pkw-Lenker langsamer wurde, scherte er nach links aus und übersah dabei den von hinten herannahenden Audi-Fahrer, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und auf den Lieferwagen auffuhr. Der Audi musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 7.500 Euro.

0269 – Trunkenheit im Verkehr (bereits lokal berichtet)

Gersthofen – Am Samstag (05.02.2022), gegen 23.15 Uhr, kontrollierte eine Streife einen 53-jährigen Pkw-Lenker. Dieser befuhr die B 2 in nördlicher Richtung, fiel aufgrund seiner riskanten Fahrweise auf und wurde daher auf Höhe Gersthofen einer Kontrolle unterzogen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 4 Promille. Der Fahrzeuglenker wurde wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Gundelfingen – Einen Schaden von zirka 18.000 Euro verursachte ein 46-jähriger Autofahrer am Sonntag (06.02.2022), gegen 02:30 Uhr, auf der Kreisstraße DLG 12 bei Gundelfingen. Der 46-Jährige war mit seinem Wagen auf der Kreisstraße in Richtung Offingen unterwegs und übersah offensichtlich den neuen Kreisverkehr an der Eimündung zur Kreisstraße DLG 17 nach Peterswörth. Der Autofahrer überfuhr den Kreisel und fuhr anschließend alleinbeteiligt gegen die gegenüberliegende Leitplanke. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem 46-Jährigen erheblichen Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest lieferte bei dem Unfallverursacher einen Wert von über 1,8 Promille. Die Beamten ordneten gegen den 46-Jährigen daraufhin eine Blutentnahme an und stellten seinen Führerschein sicher. Sein Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 46-Jährige wurde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt.

0270 – Trunkenheitsfahrt verhindert (bereits lokal berichtet)

Welden – Am Samstag (05.02.2022), gegen 00.30 Uhr, befand sich eine Polizeistreife wegen eines anderen Einsatzes in Welden in der Straße Am Alten Bähnle. Dort konnte sie beobachten, wie ein offensichtlich betrunkener 40-Jähriger mit seinem E-Bike wegfahren wollte. Da der Betroffene knapp 2 Promille hatte, wurde dies unterbunden. Der Betroffene setzte seinen Weg zu Fuß fort.

0271 – Verkehrsunfälle (bereits lokal berichtet)

Merching – Am Samstag (05.02.2022), gegen 11:15 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 2 / Kirchstraße zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Ein 80-jähriger Pkw-Fahrer wollte aus der Kirchstraße auf die Bundesstraße 2 einbiegen und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Kleintransporter eines 36-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge im Frontbereich. Die Fahrer der Fahrzeuge kamen mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus Friedberg, während die Beifahrerin des Verursachers mit dem Verdacht auf Rippenfrakturen ins Universitätsklinikum verbracht wurde. Der Sachschaden beträgt ca. 40.000 Euro.

Beierfeld – Am Freitag (04.02.2022), gegen 07.30 Uhr, wollte eine 19-jährige Pkw-Fahrerin von der Kreisstraße von Baierfeld kommend auf die B2 in Fahrtrichtung Donauwörth auffahren. Beim dazu notwendigen Abbiegevorgang übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 36-jährigen Pkw-Fahrer, welcher auf der Kreisstraße in Richtung Baierfeld fuhr. Daher kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem beide Fahrzeuglenker verletzt wurden. Beide mussten ins Krankenhaus Donauwörth gebracht werden. Zudem mussten beide Pkw, an denen ein Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro entstand, abgeschleppt werden. Der Kreisbauhof band die auf die Fahrbahn ausgetretenen Betriebsstoffe.

Munningen – Am Freitag (04.02.2022), gegen 14.40 Uhr, befuhr ein 65-Jähriger mit seinem Pkw die Staatsstraße 2214 von Amerbach kommend in Richtung Oettingen. Auf der Strecke zwischen Amerbacherkreut und dem Kronhof wollte er als drittes Fahrzeug einen Lkw überholen. Als er bereits auf Höhe des Lkw war, erkannte er den entgegenkommenden Pkw eines 62-Jährigen. Um einen Frontalzusammenstoß mit diesem zu vermeiden, wich er nach links aus und landete mit seinem Pkw im angrenzenden Acker. Zuvor war es noch zu einer Streifkollision mit dem entgegenkommenden Auto gekommen. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 16.500 Euro.