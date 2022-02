169. Versuchtes Tötungsdelikt – 1 Tatverdächtiger festgenommen – Untersendling

Am Freitag, 04.02.2022, gegen 18:15 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in Untersendling im Bereich des Treppenhauses zu einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 44-Jährigen und einem 19-Jährigen. Nach dem aktuellen Erkenntnisstand ist hier der Hintergrund ein wohl schon längere Zeit schwelender Nachbarschaftsstreit.

Beide Beteiligten erlitten hierbei Schnittverletzungen. Der 44-Jährige wurde leicht verletzt und anschließend ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Der 19-Jährige erlitt lebensbedrohliche schwere Verletzungen und befindet sich nun in stationärer intensivmedizinischer Behandlung in einem Krankenhaus. Er befindet sich aktuell nicht mehr in Lebensgefahr.

Aufgrund der schweren Verletzungen des 19-Jährigen werden die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes durch die Münchner Mordkommission geführt. Der 44-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft München I hat gegen ihn einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags beantragt, der durch den Ermittlungsrichter erlassen wurde. Der 44-Jährige befindet sich nun seit Samstag, den 05.02.2022, in Untersuchungshaft.