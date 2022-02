VEITSHÖCHHEIM, LKR. WÜRZBURG. Am Freitagmittag war es zu einem tätlichen Angriff auf eine 56-jährige Mitarbeiterin des Verkehrsüberwachungsdienstes gekommen. Ein 59-Jähriger hatte die Frau körperlich angegriffen, als diese wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes an dem Wohnanwesen des Mannes eine Fahrerermittlung durchführte. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land ermittelt nun in der Sache.

Am Freitagmittag war die Verkehrsüberwacherin gegen 11.30 Uhr im Rahmen ihres Dienstes zu einer Fahrerermittlung am Wohnhaus des 59-Jährigen tätig. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen zeigte sich der Mann gegenüber der Frau sofort verbal aggressiv und verwies die 56-Jährige des Grundstücks. Offensichtlich um eine weitere Eskalation zu vermeiden, war die Mitarbeiterin des Verkehrsüberwachungsdienstes im Begriff das Anwesen zu verlassen. Hierbei hatte der Tatverdächtige sie mutmaßlich einige Stufen einer auf dem Grundstück befindlichen Treppe hinuntergestoßen und anschließend mehrfach auf sie eingeschlagen.

Die Frau konnte sich der Situation schließlich entziehen und zu Nachbarn des Anwesens flüchten. Dem aktuellen Sachstand nach trug die Dame leichte Verletzungen durch den Angriff davon. Ihren Dienst konnte sie nicht mehr fortsetzen.

Die hinzugerufenen Streifen der Polizeiinspektion Würzburg-Land nahmen den 59-Jährigen Angreifer zu kriminalpolizeilichen Maßnahmen mit auf die Wache. Nach den Maßnahmen wurde der Mann wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.