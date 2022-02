KITZINGEN. Am frühen Freitagmorgen hat ein Unbekannter den Pkw einer Parteigeschäftsstelle offenbar vorsätzlich in Brand gesetzt. Ein politischer Hintergrund ist nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht auszuschließen. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.



Der Pkw war in der Nacht zum Freitag in der Oberen Neuen Gasse geparkt und aufgrund von Aufklebern der dort befindlichen Parteigeschäftsstelle zuzuordnen. Kurz vor 04.00 Uhr erreichte die Polizeieinsatzzentrale die Mitteilung, dass das Fahrzeug in Flammen aufgegangen war. Nach aktuellem Ermittlungsstand kann ein technischer Defekt als Brandursache nahezu ausgeschlossen werden. Vielmehr gehen die Ermittler derzeit von vorsätzlicher Brandstiftung aus.



Nach Eingang des Notrufes war die Feuerwehr schnell vor Ort. Die Einsatzkräfte konnten jedoch nicht mehr verhindern, dass der Pkw vollständig ausbrannte. Auch die Außenfassade des angrenzenden Gebäudes wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Die Gesamtschadenshöhe dürfte nach ersten Schätzungen im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen.



Um den Fall aufklären zu können, hofft die Kripo Würzburg nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat in der Nacht zum Freitag in der Oberen Neuen Gasse eine verdächtige Person beobachtet, die möglicherweise als Brandstifter in Frage kommt?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.