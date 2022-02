SULZBACH-ROSENBERG, LKR. AMBERG-SULZBACH. Am Donnerstag der vergangenen Woche (27. Januar 2022) wurde in Sulzbach-Rosenberg eine Tankstelle überfallen. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg leitete sofort intensive Ermittlungen ein, die nun zu zwei Tatverdächtigen führten. Die Männer sitzen in Untersuchungshaft.



Am Donnerstag, den 27. Januar 2022, gegen 21.20 Uhr, wurde eine Kassiererin einer Tankstelle in der Nürnberger Straße von zwei damals unbekannten Männern unter Vorhalt von Schusswaffen zur Öffnung der Kasse gezwungen. Aus der Kasse wurde Bargeld entwendet. Im Anschluss flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Ortsausgang/Bundesstraße 85. Die Kassiererin wurde durch die Tat körperlich nicht verletzt. Die Täter erbeuteten einen Geldbetrag im oberen dreistelligen Bereich. Es folgte eine umfangreiche Fahndung, die vorerst ohne Erfolg bleiben sollte.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg übernahm noch in der Nacht die Ermittlungen zum Tatgeschehen. Am nächsten Tag wandte sich die Polizei auch mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.

Durch die intensiven Ermittlungen konnten die Kriminalbeamtinnen und –beamten des zuständigen Fachkommissariats wenige Tage später einen 20-jährigen Mann aus Sulzbach-Rosenberg als tatverdächtig identifizieren. Der Beschuldigte wurde am vergangenen Samstag (29. Januar 2022) von der Polizei festgenommen und sitzt seit dem darauffolgenden Sonntag in Untersuchungshaft.

Am gestrigen Donnerstag (3. Februar 2022) durchsuchte die Kriminalpolizei Amberg mehrere Wohnungen in der Region. Dabei wurde ein zweiter Tatverdächtiger, ebenfalls ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach, vorläufig festgenommen. Bei den Durchsuchungen stellten die Ermittler verschiedene Beweismittel sicher.

Der zweite Beschuldigte wurde am heutigen Freitag (4. Februar 2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Amberg dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Raubes. Der Beschuldigte wurde ebenso im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Kriminaldirektor Gerhard Huf, Leiter der Kripo Amberg, zeigte sich erleichtert und erfreut über den Ermittlungserfolg: „Die raschen Festnahmen der beiden Tatverdächtigen sind das Ergebnis effektiver Ermittlungsarbeit meiner Kolleginnen und Kollegen. Wir möchten damit auch einen Beitrag zur Wiederherstellung und Stärkung des Sicherheitsempfindens in der Stadt Sulzbach-Rosenberg leisten.“

Die umfangreichen Ermittlungen dauern weiter an.