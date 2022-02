Detailbeschreibung des Spanngurtes: Länge: 6 Meter - Breite: 5 Zentimeter

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Spanngurt durch die Täter zuvor im Umfeld des Tatortes entwendet oder gekauft worden ist.

Der Kripo Augsburg ist es nun gelungen, drei tatverdächtige Männer im Alter von 38 bis 45 Jahren zu ermitteln. Die Ermittler konzentrierten sich relativ bald auf eine bosnische Tätergruppierung, die offenbar einzig und allein zur Begehung von Straftaten in das Bundesgebiet eingereist ist. Nach Auswertung umfangreicher Spuren und anderweitiger Erkenntnisse kamen die Beamten einem 41-jährigen Bosnier auf die Spur, der offenbar europaweit Spuren bei Einbrüchen u.a. in der Schweiz, Lichtenstein und mehrfach in Nordrhein-Westfalen hinterlassen hatte und dabei für mehr als 20 Einbruchsdelikte in Frage kommt. Der 41-jährige Serieneinbrecher wurde Mitte Juli 2021 in Slowenien verhaftet und im August 2021 nach Deutschland ausgeliefert, wo er seit dem 12.08.2021 in Untersuchungshaft sitzt.

Seitens der Augsburger Staatsanwaltschaft wurde bereits am 17.01.2022 Anklage zum Landgericht Augsburg (große Strafkammer) erhoben, über die allerdings noch nicht entschieden ist.



Im Rahmen der weiterführenden Ermittlungen, begünstigt durch ein umfassendes Geständnis des in U-Haft sitzenden 41-Jährigen, konnte kurz vor Weihnachten (21.12.2021) ein weiterer 38-jähriger Tatverdächtiger in Kroatien festgenommen werden, dessen Auslieferung nach Deutschland bereits veranlasst wurde und demnächst wohl auch vollzogen wird.



Der dritte Tatverdächtige, ein 45-jähriger Bosnier, befindet sich derzeit noch in seinem Heimatland, das über eine Auslieferung noch nicht entschieden hat, da bosnische Staatsangehörige in der Regel nicht von der eigenen Regierung ausgewiesen werden.