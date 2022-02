0255 – Schnelle Täterfestnahme nach Handtaschenraub

Wertingen - Am gestrigen Donnerstag gegen 18:00 Uhr kam es zu einem Handtaschenraub in der Straße Kalteck. Die 49-jährige Geschädigte war zu Fuß auf dem Weg zu ihrem PKW, als der zunächt unbekannte Täter ihr die Handtasche gewaltsam entriss. Da die Geschädigte die Handtasche festhielt, stürzte sie zu Boden. Dem Täter gelang es schließlich die Handtasche an sich zu reißen und zu Fuß zu flüchten. Polizeibeamte, die kurz darauf zufällig an der 49-Jährigen vorbei fuhren und von ihr auf den Raub aufmerksam gemacht wurden, leiteten eine sofortige Fahndung ein. Die Beamten entdeckten kurz darauf einen Mann, auf den die Täterbeschreibung passte. Durch das beherzte Eingreifen der Beamten konnte der 21-jährige Tatverdächtige schließlich zu Fuß gestellt werden. Die Handtasche hatte er bereits entsorgt und nur das Bargeld behalten. Die Polizisten fanden das Diebesgut bei der Durchsuchung des Mannes auf. Die Handtasche konnte in einem Gebüsch in der Nähe aufgefunden werden. Die Geschädigte erlitt durch den Sturz Verletzungen an Hand, Schulter und Knien und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 21-Jährigen wird nun wegen Raubes ermittelt.

0256 - Betrunken PKW gegen Baum gesetzt

Untermeitingen - Am gestrigen Donnerstag kam gegen 17:50 Uhr ein Autofahrer auf der Lagerlechfelder Straße ohne Fremdbeteiligung von der Straße ab und stieß mit seinem PKW gegen einen Baum. Der 31-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Am PKW entstand ein Schaden von etwa 4.500 Euro und an dem Baum 500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann mit etwas über einem Promille Alkohol im Blut unterwegs war. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

0257 - Einbrecher erbeutet mehrere hundert Euro

Aichach - Im Tatzeitraum von 03.02.2022, 20:30 Uhr, bis 04.02.2022, 06:45 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in ein Firmengebäude in der Joseph-von-Fraunhofer-Straße ein. Der Einbrecher schlug hierzu eine Fensterscheibe ein und gelangte durch das geöffnete Fenster in das Anwesen. Dort durchsuchte der Täter mehrere Zimmer und entwendete Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euros aus den Büros.

Hinweise erbittet die PI Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0.