BAYREUTH. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag suchten bislang Unbekannte eine Sportgaststätte in der Friedrich-Ebert-Straße heim. Bei ihrem Beutezug fiel ihnen unter anderem Bargeld im dreistelligen Bereich in die Hände. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen.

Ein Getränkelieferant bemerkte am Donnerstagvormittag, gegen 10 Uhr, dass die Terrassentür der Gaststätte offen stand, vom Gastwirt jedoch nichts zu sehen war. Als dieser wenig später zu seinem Lokal kam, war schnell klar, dass vermutlich im Lauf der Nacht unbekannte Einbrecher an der Tür zugange waren. Sie drückten die Türflügel gewaltsam auf und gelangten so ins Innere der Wirtschaft, wo sie unter anderem eine Spardose und die Wechselgeldkasse aufstöberten. Mit ihrer Beute von mehreren hundert Euro suchten sie unerkannt das Weite. Ein bezifferbarer Sachschaden ist durch das Eindringen der Diebe glücklicherweise nicht entstanden.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise:

Wem sind in der Zeit zwischen Mittwochabend, 22.30 Uhr, und Donnerstagvormittag, 10 Uhr, im Bereich Friedrich-Ebert-Straße/Königsallee/Kerschensteinerstraße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat vielleicht schon vorher verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten?

Wer kann Angaben zu den noch unbekannten Tätern oder zum Verbleib der entwendeten Geldbehälter machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth unter Tel.-Nr. 0921/506-0 entgegen.