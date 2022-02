REGENSBURG. Am Montagabend (31. Januar 2022) kam es in Regensburg am Rande der Versammlungen gegen die Corona-Maßnahmen zu Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg sucht weiterhin Zeugen und schaltet ein Upload-Portal für Tatfotos und –videos frei. Eine Verdächtige stellte sich am Dienstagnachmittag. Das Bayerische Landeskriminalamt hat eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro ausgesetzt.

Am Montag, 31. Januar 2022, gegen 19.20 Uhr, kam es auf dem Eisernen Steg in Regensburg zu tätlichen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen. Innerhalb kurzer Zeit kam es zu zwei Körperverletzungsdelikten. Zunächst versprühte eine Frau Reizstoff, wodurch mehrere Personen verletzt wurden. Fast zur selben Zeit sollen zwei Unbekannte einen 26-Jährigen angegriffen und durch den Angriff verletzt haben. Es soll sich um zwei schwarz gekleidete und vermummte Personen gehandelt haben, eine von ihnen war ca. 170 cm groß, die nach dem Angriff über die Badstraße in Richtung Schopperplatz flüchteten.

Verdächtige stellt sich

Am Dienstagnachmittag (1. Februar 2022) stellte sich eine 42-jährige Frau aus Regensburg mit ihrem Rechtsbeistand bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg. Sie steht im Verdacht, den Reizstoff auf der Brücke versprüht zu haben.

Mehrere Hinweise eingegangen – Ermittlungen der EG Bad dauern an

In der Zwischenzeit gingen auch mehrere Hinweise bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ein. Es wurde eine Vielzahl von Vernehmungen durchgeführt, Beweismittel sichergestellt und auch Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen. Mit Blick auf die laufenden Ermittlungen können jedoch zu Einzelheiten hierbei keine näheren Angaben gemacht werden.

Zeugenaufruf und Hinweishotline

Zur Tatzeit sollen sich mehrere Personen im Bereich des Tatorts aufgehalten haben, die als mögliche Zeugen in Betracht kommen.

Die Kriminalpolizei bittet deshalb zur Klärung des Falls weiterhin dringend um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen!

Hinweise werden rund um die Uhr über die

Hinweishotline 0941/506-2888

oder über jede andere Polizeidienststelle entgegen genommen.

Uploadportal für Fotos und Videos

Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, Fotos und Videos, die zu dem genannten Vorfall in Bezug stehen könnten, unter folgendem Link

https://medienupload-portal03.polizei.bayern.de

hochzuladen.

Die Fotos oder Videos müssen nicht selbst gefertigt sein und können beispielsweise auch per Chat oder über Social-Media-Plattformen erhalten worden sein! Ein anonymer Upload ist ebenfalls möglich.

Belohnung ausgesetzt

Das Bayerische Landeskriminalamt hat für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat (Angriff auf 26-Jährigen) oder Ermittlung des/der Täter(s) führen, eine Belohnung in Höhe von

2.000 Euro

(in Worten: zweitausend)

ausgesetzt, die unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt und verteilt wird.

Die Belohnung ist für Privatpersonen und nicht für Amtsträger, zu deren Berufspflichten die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört, bestimmt. Auf Wunsch wird durch die Staatsanwaltschaft Regensburg die Vertraulichkeit geprüft.