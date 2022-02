160. Raub – Isarvorstadt

Am Mittwoch, 02.02.2022, gegen 20:10 Uhr, alarmierte ein Mitarbeiter einer Tankstelle in der Kapuzinerstraße den Polizeinotruf 110 und teilte dabei mit, dass sich soeben eine männliche Person in den Verkaufsräumen befunden und ein Raubdelikt begangen habe.

Der unbekannte Täter nahm zunächst einige Verkaufsartikel aus dem Kühlregal und steckte diese in seine mitgeführte Plastiktasche. Im Anschluss forderte er von den beiden anwesenden Angestellten die Herausgabe von Bargeld und zeigte ihnen eine unbekannte Faustfeuerwaffe. Einer der beiden Angestellten öffnete die Kasse und übergab hieraus Bargeld an den Täter. Dieses steckte er in eine mitgeführte Tasche, verließ daraufhin die Tankstelle und flüchtete unerkannt in Richtung Roecklplatz.

Eine sofort eingeleitete Fahndung unter Beteiligung von über 30 Polizeistreifen erbrachte nicht den gewünschten Erfolg.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, Alter unbekannt, ca. 180 bis 190 cm groß, eher schlank, braune Augen, sprach Deutsch mit unbekanntem Akzent; bekleidet mit schwarzer Kapuzenjacke, hellem Pullover, weißer Mütze, heller Hose, weißer Mund-Nasen-Schutz, schwarze Sneaker, führte eine Plastiktasche mit unbekannter Aufschrift mit großen Haltegriffen mit sich; bewaffnet mit unbekannter Faustfeuerwaffe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Kapuzinerstraße, Isartalstraße und Dreimühlenstraße (Isarvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

161. Verkehrsunfall; eine Person verletzt – Garching b. München

Am Mittwoch, 02.02.2022, gegen 05:50 Uhr, befuhr eine 22-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Cham mit einem Mercedes Pkw die Schleißheimer Straße stadtauswärts. An der Kreuzung zur Maier-Leibnitz-Straße wollte sie geradeaus weiterfahren. Im Kreuzungsbereich überfuhr die 22-Jährige eine Verkehrsinsel, kam dadurch vom Straßenverlauf ab und kollidierte mit einer Ampel. Hierbei wurde auch ein Verkehrszeichen beschädigt.

Durch den Zusammenstoß wurde die 22-Jährige leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im Gespräch mit der 22-Jährigen fiel den Polizeibeamten Alkoholgeruch auf. Bei den entsprechenden freiwilligen Tests bestätigte sich, dass die Frau alkoholisiert war. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt.

Gegen die 22-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Das beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt, der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

162. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Trambahn; eine Person verletzt – Pasing

Am Mittwoch, 02.02.2022, gegen 12:00 Uhr, fuhr eine 79-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Golf Pkw auf der Straße Am Knie stadtauswärts. Auf der Straße fahren hier auf einem Hochgleis Trambahnen. Nach ersten Erkenntnissen wollte die 79-Jährige ihr Fahrzeug nach links auf die Gegenspur wenden. Hierbei musste sie das Hochgleis überfahren, was sie an einer geeigneten und dafür vorgesehenen Stelle tat.

Zur selben Zeit befuhr in gleicher Fahrtrichtung ein 33-Jähriger mit Wohnsitz in München die Straßenbahn der Linie 19. Bei dem Wendemanöver kam es zum Zusammenstoß zwischen der Trambahn und dem Pkw. Der Pkw wurde dadurch mehrere Meter über das Hochgleis geschoben.

Durch den Zusammenstoß wurde die 79-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer der Trambahn sowie die Fahrgäste in dieser blieben unverletzt.

Am Triebwagen und am Pkw entstand ein hoher Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste der Straßenbahnverkehr entsprechend eingestellt werden. Es wurde hier ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Gegen 13:45 Uhr konnten die Sperren aufgehoben werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.