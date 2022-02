BURGEBRACH, LKR. BAMBERG. Mitten in der Nacht schreckte eine Anwohnerin auf und entdeckte ein brennendes Fahrzeug vor ihrem Wohnanwesen. Löschversuche eines weiteren Zeugen führten nicht zum Erfolg, der Wagen brannte völlig aus. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 2.50 Uhr, hörte die 26-Jährige ein lautes Geräusch, das von der Straße in ihre Wohnung drang. Beim Blick durchs Fenster sah sie, wie aus dem Motorraum eines VW, der vor dem Mehrfamilienhaus abgestellt war, bereits Flammen schlugen. Während die Frau umgehend die Feuerwehr rief und ihr eigenes in unmittelbarer Nähe geparktes Auto in Sicherheit brachte, versuchte ein Nachbar den brennenden Volkswagen zu löschen. Trotz des Einsatzes zweier Feuerlöscher ließen sich die Flammen nicht rechtzeitig ersticken, so dass das Fahrzeug völlig ausbrannte, bevor die herbeigerufene Feuerwehr das Wrack schließlich ablöschte. Die Hitze des Feuers verursachte nicht nur einen Totalschaden am ausgebrannten VW, auch der Daimler der 26-Jährigen sowie eine angrenzende Mauer und eine Hecke wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden beträgt in Summe nach erster Schätzung mehrere tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt hinsichtlich der Brandursache in alle Richtungen. Da auch eine Brandstiftung durch Dritte derzeit nicht auszuschließen ist, bitten die Ermittler um Zeugenhinweise:

Wem sind in der Nacht zum Donnerstag zwischen 2 Uhr und 3 Uhr in der Dr.-Albert-Zölch-Straße oder der angrenzenden Kellerstraße in Burgebrach verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit dem Brandgeschehen im Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter Tel.-Nr. 0951/9129-491 entgegen.