SCHIRNDING, LKR. WUNSIEDEL. In Verkehrsmitteln, die aus dem tschechischen Staatsgebiet in Richtung Oberfranken verkehren, werden regelmäßig verbotene Gegenstände und Substanzen festgestellt. Mittwochabend fanden Schleierfahnder der Grenzpolizei Selb erneut bei zwei einreisenden Tschechen Marihuana. Die Kriminalpolizei Hof führt nun die weiteren Ermittlungen.

Gegen 18.30 Uhr betraten die Polizeibeamten der Grenzpolizei Selb die Oberpfalzbahn, die vom tschechischen Eger kommend auf dem Weg nach Marktredwitz war. Im Zug führten die zivil gekleideten Beamten sogenannte Schleierfahndungskontrollen durch. Diese verfolgen den Zweck, insbesondere die Rauschgiftkriminalität sowohl in Grenznähe, als auch auf Verkehrswegen mit grenzüberschreitender Bedeutung, zu bekämpfen. Den Fahndern stachen nach kurzer Zeit zwei tschechische Reisende samt deren Gepäck ins Auge. Bei den folgenden Identitätsfeststellungen und Durchsuchungen der beiden 38 und 42 Jahre alten Männer bestätigte sich der „richtige Riecher“ der Ordnungshüter. In den mitgeführten Reisetaschen fanden sie diverse Rauschgiftutensilien, die für den Konsum der verbotenen Betäubungsmittel benutzt werden. In Druckverschlusstütchen verpackt und in Kleidungsstücken eingewickelt entdeckten sie auch die dazugehörigen Drogen, nämlich Marihuana im mittleren zweistelligen Grammbereich. Die Schleierfahnder beschlagnahmten das Rauschgift und nahmen die Tschechen mit zur Polizeiwache.

Die beiden Männer müssen sich nun jeweils wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.