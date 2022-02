WÜRZBURG. Bis zu 250 Kritiker der Corona-Maßnahmen haben am Mittwochabend an einer ordnungsgemäß angezeigten Versammlung am Unteren Markt teilgenommen. Zeitgleich hatte die Grüne Jugend Versammlungen auf dem Oberen Markt und der Eichhornstraße angezeigt, an der rund 80 Personen am Oberen Markt teilnahmen. Die Würzburger Polizei konnte durch eine strikte Trennung der Versammlungen einen nahezu störungsfreien Verlauf gewährleisten.



Die Versammlung der Initiative „Eltern-stehen-auf Würzburg“ begann gegen 18:00 Uhr mit in der Spitze rund 250 Teilnehmern und verlief bis zu ihrem Ende gegen 19:45 Uhr nahezu störungsfrei. Die Versammlung der Corona-Kritiker musste teilweise durch die Ordner der Versammlung und die Polizei aufgefordert werden der Maskenpflicht durch das Aufsetzen einer FFP 2 Maske oder medizinischen Maske nachzukommen. Von einzelnen Teilnehmern, die weiterhin der Maskenpflicht nicht nachgekommen sind, stellte die Polizei die Personalien fest.



Kurz nach 19:45 Uhr beendete der Leiter die Versammlung am Unteren Markt und die Teilnehmer verließen in unterschiedliche Richtungen den Marktplatz.

Die zeitgleich stattfindende Versammlung der Grünen Jugend auf dem Oberen Markt, an der insgesamt rund 80 Personen teilnahmen, verlief ebenfalls störungsfrei. Die Versammlung in der Eichhornstraße entfiel aufgrund fehlender Teilnehmer.