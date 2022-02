REGENSBURG. In der Nacht auf Dienstag wurden in Regensburg mehrere Pkws beschmiert. Die Kriminalpolizei erbittet Zeugenhinweise.

In der Nacht auf Dienstag, 01. Februar 2022, wurden im Südwesten der Stadt mehrere Pkw mit dem Schriftzug „NSU“ beschmiert. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Fahrzeuge waren im Bereich der Klenzestraße, des Liebermannweges, des Hafnersteiges bzw. am Kumpfmühler Kastell geparkt. Wer zwischen Montagabend bis Dienstagfrüh in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941-506-2888 zu melden.