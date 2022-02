KITZINGEN UND HÖCHBERG, LKR. WÜRZBURG. Erneut haben im Laufe des Dienstags dreiste Telefonbetrüger ältere Leute in der Region um ihr Erspartes gebracht. Die Täter hatten sich als Angehörige ausgegeben, die aufgrund von Verkehrsunfällen in Notsituationen geraten seien. In zwei Fällen erbeuteten die Täter u.a. hohe Bargeldsummen. Die Kriminalpolizei Würzburg hofft im Rahmen ihrer Ermittlungen nun auch auf Zeugenhinweise.



Enkeltrick in Kitzingen - Täter erbeuten fünfstellige Geldsumme

Am Dienstagvormittag hatte sich ein Telefonbetrüger bei einer Seniorin in Kitzingen als deren Enkel ausgegeben und behauptet, einen Verkehrsunfall mit Rotlichtverstoß begangen zu haben. Er würde deshalb eine hohe Geldsumme benötigen, da er auf seinen Führerschein angewiesen sei und diesen sonst verlieren würde. Die Angerufene ahnte nicht, dass sie Betrügern aufgesessen war und erklärte sich bereit, ihrem „Enkel“ zu helfen. Sie verpackte eine fünfstellige Summe in eine blaue Stofftasche mit weißen Punkten und übergab sie kurz nach 14.00 Uhr in der Buchbrunner Straße an eine bislang noch unbekannte Abholerin, die mit der Beute in unbekannte Richtung verschwand.



Von der Geldabholerin liegt folgende Beschreibung vor:

Ca. 30 Jahre alt

165 bis 170 cm groß

Dunkler Teint

Trug beiges Kopftuch



Falsche Nichte in Höchberg - Seniorin um Schmuck und Bargeld gebracht

Ebenfalls am Dienstagvormittag hatte sich zunächst ein männlicher Anrufer bei einer Seniorin in Höchberg gemeldet und angegeben, dass er vom Gericht Würzburg sei. Er gab den Hörer sofort an eine Frau weiter, die sich als Nichte der Angerufenen ausgab und vorgaukelte, dass etwas Schlimmes passiert sei. Sie habe ein Kind angefahren und würde nun bei Gericht 25.000 Euro „Pfand“ hinterlegen müssen. Da die ältere Frau über einen so hohen Geldbetrag nicht verfügte, bot sie stattdessen an, einen vierstelligen Geldbetrag und Schmuck zur Verfügung zu stellen. Sie verpackte die Beute in drei Stoffbeutel und übergab diese gegen 16.00 Uhr im Falkenweg an eine ebenfalls noch unbekannte Abholerin.



Die Seniorin beschrieb die Abholerin wie folgt:

30 bis 35 Jahre alt

165 bis 170 cm groß

Dunkelbraune schulterlange Haare

Trug Jeans und dunkle Jacke



Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

In beiden Fällen hat inzwischen die Kripo Würzburg die weiteren Ermittlungen übernommen. Wer möglicherweise sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung eines Falles beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel.0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.