Pfaffenhofen a.d.Ilm, 02.02.2022

Ein bislang unbekannter Anrufer gab sich dem Senior gegenüber als Polizeibeamter aus und teilte mit, dass die Tochter des Rentners an einem Verkehrsunfall beteiligt war, bei dem eine Person getötet wurde. Um eine Inhaftierung abzuwenden, müsse eine Kaution hinterlegt werden. Zur Untermauerung wurde das Telefon kurzzeitig an die angebliche Tochter übergeben, die ihren Vater unter Tränen bat, ihr zu helfen. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Anrufer schließlich, den Mann zu einer Bargeldherausgabe in 5-stelliger Höhe zu bewegen. Die Übergabe erfolgte an eine weitere männliche Person vor dem Haus des Opfers.

Der unbekannte Tatverdächtige war ca. 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß und kräftig. Bekleidet war er mit einer dunklen Wollmütze und einem dunklen Anorak, er trug eine Brille und sprach eine dem Opfer nicht bekannte Sprache.

Einer der Betrüger hielt die komplette Zeit über telefonisch Kontakt zu dem 85-Jährigen, so dass es diesem erst nach der Geldübergabe möglich war, seine Tochter anzurufen. Nachdem sich herausstellte, dass er einer Betrugsmasche aufgesessen war, verständigte er umgehend die Polizei.

Wer gestern gegen 15.00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der ermittelnden Kriminalpolizei Ingolstadt unter Tel. 0841/9343-0 zu melden.

Zusätzlich kam es gestern in Pfaffenhofen zu einem weiteren "Schockanruf", mit gleichem Vorgehensmuster. Dieser Betrugsversuch wurde allerdings vom Opfer rechtzeitig durchschaut.

Um nicht auch Opfer einer solchen Betrugsmasche zu werden, gibt die Polizei folgende Tipps:

Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit!

Der Anrufer macht Druck? Das ist Teil der Masche. Legen Sie einfach auf.

Die echte Polizei fordert niemals Vermögen von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

Verwandte fordern sofortige finanzielle Hilfe? Seien Sie misstrauisch!

Übergeben Sie nie Geld oder Schmuck an Unbekannte!

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehenden Personen.

Link zum Polizeipräsidium Oberbayern Nord https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/senioren/006490/index.html