BAD KISSINGEN. Seit Montagmittag wird eine 45-jährige Frau aus einer Klinik in Bad Kissingen vermisst. Da die Frau sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Polizei nun auch die Bevölkerung um ihre Mithilfe.

Die 45-jährige Corinna Blume wurde letztmals am Montag gegen 11:30 Uhr in der Klinik in der Bismarckstraße gesehen und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist die Frau, die sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet, mit einem grünen VW Multivan, amtiches Kennzeichen HG-CB 194, unterwegs. Da sämtliche Suchmaßnahmen bislang ins Leere gelaufen sind, bittet die Polizeiinspektion Bad Kissingen nun auch die Öffentlichkeit um ihre Mithilfe bei der Suche nach der Frau.

Sie kann wie folgt beschrieben werden:

175 cm groß

125 kg

Nackenlange Haare

Keine Hinweise zur Bekleidung

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort von Frau Blume geben können, werden gebeten sich unter Tel. 0971/71490 mit der Polizei in Bad Kissingen in Verbindung zu setzen.