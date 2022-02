Bereits seit dem Jahr 2013 war Dietmar Dömling an der Seite von Roland Schmied Gesicht und Stimme der Beratungsstelle der KPI Schweinfurt. Einer der Aufgabenschwerpunkte war hierbei die technische Beratung, d.h. Informationen zu Sicherungsmaßnahmen an Haus und Wohnung im Zuge des Einbruchsschutzes vorzustellen. So erfolgten rund 250 Beratungen im Jahr, gleichsam wurden die Informationen im Zuge von Info-Ständen bspw. auf regionalen Messen oder Tagen der offenen Tür angeboten.



Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Schweinfurt bietet für alle Bürgerinnen und Bürger Informationen sowie Beratungen zum Schutz vor Verbrechen und zur Vorbeugung von Straftaten an. Das Angebot richtet sich an Privatpersonen, Gewerbetreibende und Behörden in der Region Main-Rhön und wird rege in Anspruch genommen, sowohl als Termin nach Vereinbarung in der Dienststelle als auch im Rahmen von Beratungen vor Ort.