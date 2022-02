WÜRZBURG. Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Dienstagmorgen im Bereich des Greinbergknotens gekommen. Ein 90-Jähriger war mit seinem Pkw aus noch ungeklärter Ursache in die Leitplanke geprallt. Obwohl sich Unfallzeugen sofort um den Senior kümmerten, kam für ihn jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Nach den bisherigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war der aus Würzburg stammende 90-Jährige mit seinem Opel zunächst auf dem Stadtring in Fahrtrichtung Schweinfurt unterwegs. Als der Senior kurz vor 09.00 Uhr die Waltherstraße in Richtung B8 verließ, verlor er auf abschüssiger Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Opel prallte daraufhin mit voller Wucht gegen die linke Leitplanke.



Unfallzeugen leisteten sofort Erste Hilfe und setzten den Notruf ab. Obwohl auch der Rettungsdienst schnell vor Ort war, kam für den 90-Jährigen jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.



Die Abfahrt vom Stadtring in Richtung B8 war für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Die parallel verlaufende B19 war durch Einsatzfahrzeuge blockiert und über einen längeren Zeitpunkt hinweg in beide Richtungen nur einspurig befahrbar. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich.



Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt. Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auch ein Sachverständiger eingebunden. Zudem befand sich die Berufsfeuerwehr Würzburg im Einsatz.