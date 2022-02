BAD RODACH, LKR. COBURG. Bislang Unbekannte verunstalteten während des Wochenendes die „Coburger Erklärung“ vor dem Rathaus in Bad Rodach und einen unweit aufgestellten Zigarettenautomaten mit politischen Inhalten. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen.

Am Montagmorgen fielen die verunglimpfenden Schmierereien auf der Stelltafel der „Coburger Erklärung“ erstmals auf. Außerdem prangten die gleichen Schriftzeichen auf einem Zigarettenautomaten, der nur wenige Meter vom Rathaus entfernt am Beginn der Heldburger Straße an einer Hausfassade angebracht ist. Die unbekannten Vandalen brachten mit schwarzem Filzstift politische „Botschaften“ und Symbole an, die außerdem beleidigenden Charakter aufwiesen. Der dabei angerichtete Sachschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf mehrere hundert Euro.

Das Staatsschutzkommissariat der Coburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem im Zeitraum zwischen Freitagmorgen und Montagvormittag im Umfeld des Rathauses verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit den Schmierereien in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich mit den Ermittlern unter Tel.-Nr. 09561/645-0 in Verbindung zu setzen.