0232 - Nicht lange in Freiheit

Donauwörth - Erst wenige Tage aus der Justizvollzugsanstalt entlassen, kam ein 32-jähriger deutscher Staatsangehöriger schon wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Im Streit um eine Flasche Bier geriet er gestern, gegen 18.00 Uhr am Bahnhof in Donauwörth mit einem anderen Mann in Streit und schlug diesem mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser ein Hämatom am linken Auge erlitt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Donauwörth eingeliefert werden musste. Da sich der 32-Jährige nicht ausweisen konnte und zudem ohne festen Wohnsitz ist, wurde er auf die Polizeiinspektion Donauwörth verbracht, wo er dann unvermittelt auf die Beamten losging und deshalb gefesselt werden musste. Die Polizeibeamten erlitten leichte Verletzungen, konnten aber ihren Dienst fortsetzen. Für den Täter kann dies erhebliche Konsequenzen haben. Er wird dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

0233 - Pkw überschlägt sich

Aichach (OT Walchshofen) - Am 31.01.2022, gegen 13:00 Uhr, fuhr ein 69-jähriger Ford-Fahrer von der Walchenstraße kommend auf die Kreisstraße AIC 1 ein. Dabei übersah der Pkw-Fahrer einen in Richtung Inchenhofen fahrenden Toyota und kollidierte mit diesem im Einmündungsbereich. Durch den Anstoß schleuderte der Toyota in den angrenzenden Straßengraben und überschlug sich mehrfach. Sowohl der Unfallverursacher als auch die 49-jährige Toyota-Fahrerin erlitten durch die Kollision leichte Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf insgesamt über 40.000 Euro.