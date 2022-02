151. Verkehrsunfall zwischen Trambahn und Fußgängerin; eine Person verstorben – Berg am Laim

-siehe Pressebericht vom 21.12.2021, Nummer 1930

Wie bereits berichtet, kam es am Montag, 20.12.2021, gegen 10:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Trambahn und einer 83-jährigen Fußgängerin mit Wohnsitz in München.

Zum Unfallzeitpunkt wurde sie trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung unter die Bahn gezogen und mehrere Meter mitgeschleift.

Am Morgen des Montags, 31.01.2022, verstarb die 83-Jährige nun in Folge ihrer schweren Verletzungen im behandelnden Krankenhaus.

Die Verkehrspolizei München führt die weiteren Ermittlungen.

152. Einbruch in Einfamilienhaus – Planegg

In den Abendstunden des Montags, 31.01.2022, meldete sich eine 64-Jährige mit Wohnsitz in München telefonisch bei der Polizei und teilte einen Einbruch mit.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich der oder die unbekannten Täter zwischen 16:00 Uhr und 22:00 Uhr gewaltsam Zutritt zum Haus der 64-Jährigen. Dort durchsuchten sie mehrere Zimmer. Im Anschluss flüchteten er bzw. sie unter Mitnahme von Schmuckstücken im Wert von mehreren tausend Euro von der Tatörtlichkeit.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53 (Einbruchskriminalität).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Bahnhofstraße/Hofmarkstraße/ Mühlfeldstraße in Planegg Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

153. Brandstiftung; eine Person leicht verletzt – Fürstenried

Am Montag, 31.01.2022, gegen 11:50 Uhr, zündeten nach aktuellem Sachstand ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Handtuchspender in der Herrentoilette einer Schule an. Der Hausmeister der Schule betrat die verqualmte Herrentoilette. Hierdurch erlitt er eine leichte Rauchgasintoxikation. Er wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt. Die ebenfalls verständigte Feuerwehr löschte den Brand.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) des Polizeipräsidiums München hat die weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen.