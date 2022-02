A72 / TÖPEN, LKR. HOF. Schleierfahnder aus Selb hatten am Montagabend auf der Autobahn A72 das richtige Gespür. Bei der Kontrolle eines Fahrzeugs entdeckten sie in den Unterhosen zweier Männer mehrere Gramm Amphetamin. Die Kriminalpolizei Hof übernahm die weiteren Ermittlungen.

Kurz nach 20.30 Uhr stoppten die Grenzpolizisten den Opel bei Töpen, welcher mit vier Männern besetzt und in Richtung Westen unterwegs war. Beim Fahrer und Beifahrer des Wagens hatten die Beamten nichts zu beanstanden. Anders jedoch bei den 29 und 32 Jahre alten Polen, die auf der Rücksitzbank saßen. Die Polizisten entdeckten sowohl bei dem Jüngeren, als auch bei dem 32-Jährigen mehrere Gramm Amphetamin. Dieses war in Druckverschlusstüten verpackt und in den Unterhosen der Männer versteckt.

Ersten Erkenntnissen zufolge haben die Männer das Rauschgift im Ausland erworben und in die Bundesrepublik geschmuggelt. Die beiden müssen sich nun wegen mehrerer Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.