BINDLACH, LKR. BAYREUTH. Am helllichten Tag verschaffte sich am Montag ein bislang unbekannter Einbrecher gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in Bindlach. Ein Hausbewohner überraschte den Mann, der daraufhin unerkannt die Flucht ergriff. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen.

Am Montag, gegen 9.45 Uhr, brach der Unbekannte ein Erdgeschossfenster auf und gelangte so in die Wohnung des Zweifamilienhauses in der Allersdorfer Straße. Dort durchwühlte er mehrere Schränke und Schubladen bei seiner Beutesuche, wobei abermals erheblicher Schaden entstand. Als er im Haus ein Stockwerk nach oben ging, traf er dort auf den überraschten 18-jährigen Bewohner, woraufhin der Einbrecher schlagartig das Weite suchte. Seine Flucht führte ihn über die Furtbachstraße in die Lainecker Straße bis zum Margaretenweg. Dort verlor sich seine Fährte. Anhand der Spurenlage könnte es sein, dass er hier in ein Fahrzeug stieg. Im Gepäck hatte der Dieb Bargeld und Schmuck in vierstelliger Höhe, außerdem hinterließ er mehrere hundert Euro Schaden. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

etwa 170 bis 175 Zentimeter groß

sehr schlank

bekleidet mit schwarzer Bomberjacke, schwarzer Sporthose und schwarzer Baseballmütze

hat eine hohe Stimme

trug er bei der Tatausführung einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz.

Die Bayreuther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise:

Wem ist der Gesuchte am Montagvormittag zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr im Umfeld der Allersdorfer Straße in Bindlach aufgefallen?

Wer hat vielleicht schon im Vorfeld in der Wohnsiedlung am östlichen Bindlacher Ortsrand verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wer hat verdächtige Fahrzeuge in der Siedlung bemerkt, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth unter Tel.-Nr. 0921/506-0 entgegen.