BAMBERG. Besonders schamlos hatte es Montagmittag ein bislang Unbekannter auf den Tretroller eines Jungen in der Bamberger Gartenstadt abgesehen. Von hinten stieß er den Buben gewaltsam von seinem Gefährt und rannte schließlich mit diesem davon. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Der 9-Jährige befand sich gegen 13 Uhr in der Reußstraße. Völlig unvermittelt rammte eine unbekannte männliche Person den Burschen von seinem Tretroller, sodass dieser zu Boden stürzte. Dadurch erlitt der Junge Schürfwunden im Gesicht und am Knie, zudem nahm seine Hose Schaden.Der dreiste Räuber packte sich daraufhin den Tretroller und flüchtete in unbekannte Richtung. Er wird wie folgt beschrieben:

etwa 16 Jahre alt

bekleidet mit Jeans und dunklem Kapuzenpullover

Die Kriminalpolizei Bamberg führt die weiteren Ermittlungen. Bei der Fahndung nach dem Unbekannten fanden die Polizisten erfreulicherweise den Tretroller, den der Mann auf seiner Flucht offenbar weggeworfen hatte. Dieser dient den Ermittlern nun als Beweismittel und wird kriminaltechnisch nach etwaigen Spuren untersucht. Sobald die Spurensicherung abgeschlossen ist, kann der 9-Jährige wieder auf seinem Fahrzeug durch Bamberg fahren.

Zeugenaufruf:

Zeugen, die Montagmittag gegen 13 Uhr, in der Bamberger Gartenstadt, insbesondere in der Reußstraße, den Überfall beobachtet oder den Räuber auf seiner Flucht beobachtet haben, melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kriminalpolizei Bamberg.