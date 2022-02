WÜRZBURG/ZELLERAU. Am Montagnachmittag wurde ein 21-Jähriger vorläufig festgenommen, der versucht haben soll, in einer Apotheke ein gefälschtes Rezept einzulösen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.



Am Montagvormittag wollte ein 21-Jähriger ein Rezept in einer Apotheke einlösen und sich verschreibungspflichtige Medikamente aushändigen lassen. Eine Mitarbeiterin erkannte das Rezept jedoch als Fälschung und verständigte die Polizei. Der 21-jährige Würzburger wurde daraufhin von Polizeibeamten vorläufig festgenommen.



Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm im Anschluss die weiteren Ermittlungen gegen den 21-Jährigen, der sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten hat.