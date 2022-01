STARNBERG. Auch am heutigen Abend fanden sich in der Starnberger Altstadt Bürgerinnen und Bürger ein, um im Rahmen eines sogenannten Montagsspaziergangs, der im Vorfeld nicht angemeldet war, gegen die Anti-Corona-Maßnahmen der Regierung zu demonstrieren.

Vom Kirchplatz beginnend zogen gegen 18:10 Uhr zunächst rund 100 Demonstranten in Richtung Schlossberghalle. Vor dem Rathaus fanden sich anschließend, gegen 18:30 Uhr, etwa 160 Teilnehmer ein. Nach dem Singen mehrerer Lieder setzte sich der Versammlungszug um 18.40 Uhr wieder in Richtung Kirchplatz in Bewegung, wo die Teilnehmer gegen 18:45 Uhr eintrafen. Einzelpersonen und wenige Kleingruppen von insgesamt rund 30 Personen gingen im Anschluss eine zweite, verkürzte Runde durch die Starnberger Innenstadt. Ein kleiner Rest der verbliebenen Teilnehmenden traf um 19:10 Uhr wieder am Kirchplatz ein, wo sich die Versammlung auflöste.

Aus polizeilicher Sicht verlief diese Versammlung ohne bislang bekannte Zwischenfälle. Auf dem Vorplatz des Rathauses erfolgte um 18:30 Uhr vorsorglich eine polizeiliche Durchsage, um an die einzuhaltenden Abstände aufmerksam zu machen. Bei der Fahrbahnüberquerung der Wittelsbacher Straße und der Hauptstraße wurde der Fahrzeugverkehr in der Innenstadt vorübergehend beeinträchtigt. Die Polizei hatte während des Versammlungsverlaufes keine Ordnungswidrigkeiten- oder Strafanzeigen zu erstatten, auch sonstige Beanstandungen durch die Einsatzkräfte konnten heute unterbleiben.

Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord weist nochmals darauf hin, dass Versammlungen im Vorfeld grundsätzlich anzumelden sind. Nur so sind die beteiligten Behörden in der Lage, den Versammlungsablauf im Sinne einer sicheren Durchführung und die Minimierung der Beeinträchtigung für die unbeteiligte Bevölkerung zu gewährleisten.