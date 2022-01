REGENSBURG. Wie gestern berichtet, bedrohte am Samstagabend ein Mann im Bus andere Fahrgäste mit einem Messer. Gegen den Mann erging nun ein Unterbringungsbefehl.

Am Samstag, 30. Januar 2022, gegen 17.45 Uhr kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand zu einer Bedrohung mit versuchter gefährlicher Körperverletzung von Fahrgästen in einem Stadtbus bei Irlmauth. Aus bisher unbekannten Gründen zog ein 35-jähriger Mann ein Taschenmesser und führte damit laut ersten Zeugenaussagen Stichbewegungen in Richtung des Oberkörpers eines anderen Fahrgastes aus. Wie die Ermittlungen jetzt ergaben, kam es zwischen den Fahrgästen im Bus und dem Mann zunächst zu einem Gerangel, bei welchem eine Person leicht verletzt wurde. Der Mann hat sich ebenfalls selbst leichte Verletzungen beigebracht. Der Busfahrer und die zehn Fahrgäste konnten den Bus an der Haltestelle Irlmauth verlassen und den Mann allein im Bus festsetzen, in dem er weiter randalierte. Die sofort hinzugerufenen Streifen der Polizei nahmen den Mann nach kurzer Zeit jedoch widerstandslos fest. Am späten Sonntagnachmittag wurde der Mann dann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg beim zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Regensburg vorgeführt. Dieser ordnete eine vorläufige Unterbringung wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung in einer geschlossenen therapeutischen Einrichtung an.

Die Ermittlungen zum genauen Tathergang, Hintergründen und dem Motiv des Mannes dauern weiterhin an.