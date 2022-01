0216 - Bushaltestelle beschmiert und Polizisten beleidigt

Haunstetten - Am Freitag (28.01.2022) gegen 23:45 Uhr fiel einer Polizeistreife eine Gruppe Männer auf, die an einer Bushaltestelle in der Inninger Straße das Bushäuschen mit Farbe beschmierten. Die Polizisten kontrollierten daraufhin die Männer. Die stark alkoholisierten Männer im Alter zwischen 21 und 50 Jahren verhielten sich äußerst unkooperativ und provokant. Ein 21-Jähriger aus der Gruppe zeigte den Beamten mit beiden Händen den Mittelfinger. Nach der Kontrolle wurden die Männer vor Ort wieder entlassen. Gegen zwei der Männer wird nun wegen Sachbeschädigung und Beleidigung ermittelt.

0217 - Unter Drogeneinfluss mit nicht versichertem PKW unterwegs

Lechhausen - Am Samstag (29.01.2022) gegen 06:15 Uhr wollte eine Streife einen PKW-Fahrer in der Euler-Chelpin-Straße kontrollierten. Gleich zu Beginn der Kontrolle zeigte sich der Fahrzeugführer aufbrausend und öffnete ohne Grund die Motorhaube. Ein vor Ort durchgeführter Schnelltest verlief positiv auf Marihuana. Daraufhin wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der 27-Jährige zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleitet. Außerdem stellte sich bei der Überprüfung des PKWs heraus, dass der Versicherungsschutz erloschen war. Der PKW wurde vor Ort entstempelt. Gegen den Mann wird nun wegen Fahren unter Drogeneinwirkung und einem Vergehen gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

0218 - Maske verweigert und Polizisten beleidigt

Haunstetten - Am Samstag (29.01.2022) gegen 21:35 Uhr rief eine Angestellte einer Spielhalle die Polizei zu Hilfe, da ein Gast sich weigerte eine Maske zu tragen. Auch auf Aufforderung der eintreffenden Beamten weigerte sich der 25-Jährige eine Maske anzuziehen. Während der Kontrolle beleidigte der offensichtlich betrunkene Mann die Polizisten verbal und zeigte ihnen den Mittelfinger. Erst nachdem die Beamten den Gewahrsam androhten, kam der Mann dem Platzverweis nach und verließ die Spielhalle. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

0219 – Rauchender Randalierer in der Straßenbahn

Innenstadt - Am Samstag (29.01.2022) gegen 12:15 Uhr rief ein Mitarbeiter der AVG die Polizei zu Hilfe, da ein Mann in der Straßenbahn randalieren würde. Die Polizisten konnten den Mann am Königsplatz antreffen und kontrollieren. Es stellte sich heraus, dass der 23-Jährige in der Straßenbahn geraucht hatte und sich weigerte eine Maske zu tragen. Zudem schrie er mehrfach „Heil Hitler“ und zeigte den gleichnamigen Gruß. Während der Anzeigenaufnahme wurde zudem bekannt, dass der Mann keinen Fahrschein gelöst hatte. Die Polizisten sprachen dem Mann im Anschluss an die Kontrolle einen Platzverweis aus. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen u.a. wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Beförderungserschleichung und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

0220 – Nach körperlicher Auseinandersetzung: Zeugen gesucht

Innenstadt - In der Nacht von Samstag auf Sonntag bedrängte ein bislang unbekannter Täter eine 21-Jährige Frau in einer Bar in der Riedinger Straße. Die junge Frau wies die Avancen entschieden zurück und rief ihren Freund an. Als der Freund die junge Frau abholen wollte, stieß der Unbekannte die Frau zu Boden und ging zusammen mit einem zweiten unbekannten Täter auf den Freund los, stießen ihn zu Boden und schlugen und traten dort auf ihn ein. Anschließend entwendeten sie sein zu Boden gefallenes Mobiltelefon und flüchteten mit einem PKW (näheres nicht bekannt) in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter und das Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der PI Augsburg Mitte unter 0821/323-2110 zu melden.

0221 - Kellerabteile aufgebrochen

Hammerschmiede - In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter drei Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in der Magdeburger Straße aufgebrochen. Bewohner bemerkten den Einbruch am Sonntagabend und riefen die Polizei. Die unbekannten Täter gelangten durch einen Treppenabgang, der sich außerhalb des Gebäudes befindet, in den Keller. Dort hebelten sie die Kellerabteile auf und entwendeten zwei Fahrräder der Marken Cube und Bianchi im Gesamtwert von ca. 7.000 Euro.

Firnhaberau - In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschaffte sich der oder die unbekannten Täter auf bislang ungeklärte Weise Zugang zu einer Tiefgarage in der Dr.-Schmelzing-Straße. Dort zwickten sie ein Fahrradschloss auf und entwendeten das dort abgestellte graue E-Bike der Marke KTM im Wert von ca. 2500 Euro. Anschließend hebelten sie die Tür zu einem Kellerabteil auf und entwendeten noch weitere Fahrräder im Wert von ca. 1.400 Euro.

In einem weiteren Mehrfamilienhaus in der Dr.Schmelzing-Straße wurden im selben Tatzeitraum acht Kellerabteile aufgebrochen. Die unbekannten Täter gelangten auf bisher ungeklärte Weise in das Mehrfamilienhaus und entwendeten unter anderem eine Musikbox, Fahrräder und Werkzeug im Gesamtwert von ca. 4000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Augsburg Ost unter 0821/323-2310 entgegen.

Oberhausen - In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Bürgermeister-Bunk-Straße. Anschließend hebelten sie vier Kellerabteile auf. An weiteren vier Kellerabteilen stellten die hinzugerufenen Polizisten Hebelspuren fest. Den Tätern war es hier jedoch nicht gelungen die Abteile aufzubrechen. Die Kellerabteile waren durchsucht worden, es fehlte jedoch anscheinend nichts. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Zur selben Tatzeit brachen unbekannte Täter zwei Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in der Eschenhofstraße auf. Sie entwendeten einen E-Scooter und eine Bohrmaschine im Gesamtwert von 550 Euro. Wie die Täter in den Keller gelangten ist bisher ungeklärt.

Auch in der Eichenhofstraße gelangten unbekannte Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses und hebelten drei Kellerabteile auf. Aus einem der Abteile entwendeten sie Werkzeug im Wert von ca. 200 Euro, die anderen beiden Abteile wurden leidglich durchwühlt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter 0821/323-2510 entgegen.

Haunstetten - Am gestrigen Sonntag gegen 09:30 Uhr stellte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Hochstiftstraße Hebelspuren an der Eingangstüre fest. Die hinzugerufenen Beamten konnten im Keller drei aufgebrochene Abteile feststellen. Die unbekannten Täter hatten in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Kellerabteile aufgehebelt und zwei E-Bikes der Marken Atlanta und Stevens im Gesamtwert von ca.10.000 Euro entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Augsburg Süd unter 0821/323-2710 entgegen.

0222 - Reifen von geparktem Wohnmobil entwendet

Pfersee - Am gestrigen Sonntag gegen 10:30 Uhr stellte der Fahrzeughalter eines Wohnmobils fest, dass von seinem in der Uhlandstraße geparkten Fahrzeug zwei Reifen entwendet worden waren. Ein bislang unbekannter Täter bockte in der Nacht von Samstag auf Sonntag das Wohnmobil auf und montierte die beiden rechten Reifen samt Felge ab. Er ließ das Wohnmobil aufgebockt auf einem Ziegelstein und einem Holzstumpf zurück. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 900 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der PI Augsburg 6 unter 0821/323-2610 zu melden.

0223 - Taxifahrer bestohlen

Oberhausen - Am heutigen Montag gegen 02:45 Uhr hielten zwei unbekannte Männer ein Taxi an und ließen sich von der Ulmer Straße in den Eschenhof fahren. Am Fahrtziel angekommen entriss einer der Täter dem Taxifahrer den Gelbeutel mit dem Wechselgeld. Beide Täter flohen mit dem Geldbeutel und ohne für ihre Fahrt zu bezahlen in unbekannte Richtung. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro. Der Taxifahrer wurde nicht verletzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter 0821/323-2510 zu melden.

0224 - Flasche Polizeibeamte bringen Rentnerin um ihr Geld

Hochzoll - Am Freitag (28.01.2022) gegen 15:00 Uhr meldete sich ein bislang unbekannter Täter telefonisch bei einer 84-Jährigen und gab sich als Polizeibeamter aus. Er gaukelte der Frau vor, dass ihr Geld bei ihr nicht mehr sicher sei und überredete sie das Geld an einen angeblichen Kollegen zu übergeben, was sie dann auch tat. Die Täter brachten die Frau um ihr Erspartes in Höhe von mehr als 22.000 Euro.