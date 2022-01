SCHWEINFURT. Am Montagmittag hat Schweinfurts Dienststellenleiter Polizeidirektor Markus Hack den langjährigen Einstellungsberater, PHK Carsten Weiß, in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Seine Nachfolge wird PHK Frank Bonfig antreten.



Mehr als 400 Bewerber hat Polizeihauptkommissar Carsten Weiß in seiner 10-jährigen Zeit als Einstellungsberater erfolgreich in den Polizeivollzugsdienst eingestellt. Seit 2011 war er bei der Polizeiinspektion Schweinfurt zunächst als stellvertretender Einstellungsberater tätig, ab April 2019 hat er dann souverän das Hauptamt übernommen und junge Bewerberinnen und Bewerber in und um Schweinfurt für den Polizeiberuf begeistern können.



Vor seiner Tätigkeit als Einstellungsberater hat Carsten Weiß ab 1989 den Weg von München nach Unterfranken gefunden, wo er dienstlich zunächst in Würzburg eingesetzt war. Anschließend durchlief er mehrere Stationen und Aufgabenbereiche im Bereich Schweinfurt und landete letztlich 2006 fest bei der Polizeiinspektion Schweinfurt, wo er u. a. auch als szenekundiger Beamter beim 1. FC Schweinfurt 05 sowie bei der Arbeitsgruppe Straßenkriminalität eingesetzt war.



Ab 01.02.2022 wird nun PHK Frank Bonfig das Hauptamt des Einstellungsberaters bei der Polizeiinspektion Schweinfurt übernehmen. Der 53-Jährige, der bei Schweinfurt lebt, begann selbst seine Polizeiausbildung im Jahr 1994 und wurde danach zum damaligen Einsatzzug nach Würzburg versetzt. Dort sammelte er im Bereich Würzburg bei unterschiedlichsten Stationen seine Erfahrungen, bevor er 2021 zur Polizeiinspektion Schweinfurt versetzt wurde. Ab Februar kann er nun seine langjährigen Erfahrungen an den junge Bewerberinnen und Bewerber weitergeben.



Zusammen mit seinem Vertreter, Polizeihauptmeister Tobias Rost, ist das Team der Einstellungsberatung in Schweinfurt für die kommenden Jahre gut aufgestellt, um den Bewerbern weiterhin mit Engagement, Rat und Unterstützung zur Seite zu stehen. Wir wünschen Carsten Weiß für seinen Ruhestand eine gute Zeit und beste Gesundheit. Seinem Nachfolger viel Erfolg bei der Aufgabe, junge, motivierte Menschen für unseren Beruf zu begeistern.



Weitere Informationen zur Einstellung und die Zuständigkeiten der einzelnen Werbebereiche finden Sie unter www.mit-Sicherheit-anders.de. Bei Fragen stehen Ihnen unsere Einstellungsberater und Einstellungsberaterinnen jederzeit zur Verfügung!