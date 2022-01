147. Ermittlungen wegen eines Tötungsdeliktes; 1 Tatverdächtiger festgenommen – Haar

-siehe Pressebericht vom 28.01.2022, Nummer 140

Wie bereits berichtet, wurde die Münchner Polizei am Donnerstag, 27.01.2022, gegen 20:40 Uhr, über den Notruf 110 informiert, dass ein menschlicher Leichnam in Haar in einem dortigen Gebäude aufgefunden wurde.

Vor Ort konnte hierzu festgestellt werden, dass es sich um eine verweste Leiche handelte. Diese war im Keller des Anwesens in einer Tonne verwahrt worden. Eine Obduktion im Münchner Institut für Rechtsmedizin, die am Freitag, 28.01.2022, am Morgen durchgeführt wurde, ergab, dass es sich bei der Leiche um eine erwachsene weibliche Person handelt. Diese verstarb nach dem jetzigen Erkenntnisstand durch Verletzungen, die mittels Beibringung spitzer Gewalt verursacht wurden.

Die Ermittlungen in dieser Sache wurden noch in der Nacht durch die Münchner Mordkommission übernommen. Im Rahmen der intensiv durchgeführten Ermittlungstätigkeiten kristallisierte sich noch im Verlauf des Nachmittags des Freitags, 28.01.2022, ein Tatverdächtiger heraus. Gegen ihn wurde daraufhin auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I durch das Amtsgericht München ein Haftbefehl wegen Totschlags erwirkt. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 75-jährigen Deutschen, der in Haar wohnhaft ist. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft. Zur Tat äußert er sich bislang nicht.

Das Opfer konnte in der Zwischenzeit als eine 62-Jährige, die in München wohnhaft ist, identifiziert werden. Sie war seit Mitte 2021 für ihr Umfeld nicht mehr erreichbar gewesen. Zu dem Tatablauf, dem Tathintergrund oder auch dem Tatmotiv gibt es bisher noch keine verifizierten Erkenntnisse. Hierzu laufen weiterhin die Ermittlungen des Kommissariats 11.

148. Versuchter Einbruch in Baustelle – Freimann

Am Sonntag, 30.01.2022, gegen 09:40 Uhr, teilte ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma mit, dass er über Videoaufzeichnung sehen konnte, dass sich aktuell drei unbefugte Personen auf einer Baustelle aufhielten.

Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit entsandt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich ein 26-Jähriger und ein 19-jähriger Serbe sowie ein 39-jähriger Bosnier Zugriff zu einem an der Außenwand der Baustelle angebrachten Schlüsselkasten. Mit einem der darin gelagerten Schlüssel betraten die drei Täter das Baustellengelände und wurden hierbei durch die Überwachungskameras aufgezeichnet.

Bei der Absuche der eingesetzten Polizeibeamten konnten die drei Tatverdächtigen angetroffen und festgenommen werden. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte).

149. Einbruch in Testzentrum –Eglfing

In den Mittagsstunden am Sonntag, 30.01.2022, meldete ein Mitarbeiter einer Teststation einen Einbruch. Im Tatzeitraum Samstag, 29.01.2022, 19:30 Uhr, bis Sonntag, 30.01.2022, 10:45 Uhr, gelangten der oder die bislang unbekannten Täter gewaltsam in das Innere eines Testzentrums.

Unter Mitnahme eines elektronischen Gegenstandes flüchteten die unbekannten Täter von der Tatörtlichkeit.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Höglweg/Karl-Hackl-Straße/Richard-Reitzner-Allee Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

150. Versuchter Straßenraub – Laim

Am Sonntag, 30.01.2022, gegen 23:30 Uhr, war ein 52-jähriger Münchner zu Fuß auf der Fürstenrieder Straße auf Höhe der Hausnummer 52 unterwegs.

Dort sprach ihn ein bislang unbekannter Mann an und forderte ihn unter Androhung von Gewalt auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Als der 52-Jährige angab, kein Bargeld mit sich zu führen, versuchte ihn der bislang unbekannte Mann mit Schlägen zu malträtieren und forderte weiter Bargeld von ihm.

Da zwischenzeitlich Anwohner auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden und der Angreifer dies merkte, flüchtete er zu Fuß in östliche Richtung. Die verständigten Polizeikräfte leiteten sofort Fahndungsmaßnahmen ein, konnten den Mann jedoch nicht mehr finden.

Durch den Angriff wurde der 52-Jährige nicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 21 (Raubdelikte) des Polizeipräsidiums München geführt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20 - 25 Jahre alt, ca. 180 - 190 cm groß, kräftige Statur, sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent, blonde kurze Haare, kurzgehaltener Vollbart; bekleidet mit gelber Jacke und dunklem Kapuzenpulli

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Valpichlerstraße/Fürstenrieder Straße/Gotthardstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.