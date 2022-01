0212 - Versuchter Räuberischer Diebstahl aus Supermarkt

Gersthofen - Am Samstag, 29.01.2022 gegen 18.00 Uhr, bezahlte ein erheblich alkoholisierter polnischer Mitbürger einige Waren in einem Supermarkt im Gersthofer Süden. Jedoch die vorher in seinem Rucksack verstauten Waren, wie Zigaretten, Alkohol und Süßigkeiten im Wert von etwa 71 Euro zahlte er nicht, so dass er von zwei Angestellten des Supermarktes darauf angesprochen wurde.

Er wollte sich losreißen und holte zu einem Faustschlag aus, konnte jedoch vom Personal beherzt bis zum Eintreffen der Streife festgehalten werden. Bei der anschließenden Aufnahme in den Räumlichkeiten der Polizei Gersthofen, kam es zu weiteren Widerstands- und Beleidigungshandlungen. Verletzt wurde niemand.

0213 - Unter Drogeneinfluss E-Scooter gefahren

Lauingen - Am Samstagabend kontrollierten Beamte der PI Dillingen einen 34-jährigen E-Scooterfahrer im Bereich der Herzog-Georg-Straße. Bei dem Mann aus Lauingen konnten hierbei drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Auf Nachfrage räumte er ein, in den vergangenen Tagen mehrere Joints geraucht zu haben. Der Mann musste sich auf der Dienststelle einer ärztlichen Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wird nun aufgrund einer Verkehrsordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz ermittelt.

0214 - Anhänger löst sich und erfasst Fahrradfahrer (bereits lokal gemeldet)

Marxheim - Am Freitag, 28.01.2022, gegen 15:35 Uhr, kam es in der Jurastraße in Marxheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw mit Anhänger und einem Fahrradfahrer. Der 77-jährige Fahrer des Pkw-Gespanns fuhr zur Unfallzeit die Jurastraße in Fahrtrichtung Ortsmitte Marxheim entlang, währenddessen ein 60-jähriger Fahrradfahrer entgegenkam. Abrupt löste sich der Anhänger von der Anhängerkupplung des Pkw und rollte auf die Gegenfahrspur. Hierbei erfasste der Anhänger den Fahrradfahrer, welcher durch die Wucht des Aufpralls über die Zaunabgrenzung eines an der Unfallstelle befindlichen Grundstücks geschleudert wurde. Der Mann erlitt hierdurch schwere Gesichtsverletzungen und eine Beinverletzung. Der Fahrradfahrer wurde nach Erstversorgung durch das BRK ins Krankenhaus Donauwörth verbracht. Da weder am Anhängermaul des Anhängers, noch an der Anhängerkupplung ein Defekt festgestellt werden konnte, wird von menschlichem Fehlverhalten ausgegangen. Es entstand Sachschaden von ca. 1.800 Euro.

0215– Mit fünf Euro war es nicht getan

Meitingen - Am vergangenen Freitag gegen 21.15 Uhr befuhr ein 43-Jähriger mit seinem Pkw die Kreisstraße 29 von Herbertshofen kommend in Richtung Meitingen. Der hinter ihm fahrende Fahrzeugführer fuhr auf den Pkw des 43-Jährigen so dicht auf, dass er schließlich gegen dessen Stoßstange stieß. Als der 43-Jährige deswegen anhielt und den anderen Fahrzeugführer auf den Unfall aufmerksam machte, warf ihm dieser fünf Euro mit den Worten „das passt so“ vor die Füße und fuhr davon. Tatsächlich entstand ein Sachschaden von ca. 750 Euro Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte schließlich ein 26-Jähriger als Unfallverursacher festgestellt werden. Dieser war mit 2,6 Promille deutlich alkoholisiert und wurde daher zur Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle mitgenommen, sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle sichergestellt. In der Dienststelle fing der Mann schließlich zu randalieren an, beleidigte die eingesetzten Beamten, riss einen Desinfektionsspender aus der Verankerung und leistete bei der Unterbindung weiterer Sachbeschädigungen erheblichen Widerstand. Seinen Rausch konnte er letztendlich im Polizeiarrest ausschlafen. Den 26-Jährigen erwarten nun etliche Anzeigen.