REGENSBURG. Am Samstagabend bedrohte ein Mann im Bus andere Fahrgäste mit einem Messer. Die Polizei konnte ihn festnehmen.

Am Samstag, 30. Januar 2022, gegen 17.45 Uhr kam es zu einer Bedrohung von Fahrgästen in einem Stadtbus bei Irlmauth. Aus bisher unbekannten Gründen zog ein 35-jähriger Mann ein Taschenmesser und führte damit laut ersten Zeugenaussagen Stichbewegungen in Richtung von Fahrgästen aus. Der Busfahrer und die zehn Fahrgäste konnten den Bus jedoch an der Haltestelle Irlmauth verlassen und den Mann im Bus festsetzen. Die sofort hinzugerufenen Streifen der Polizei nahmen den Mann nach kurzer Zeit widerstandslos fest. Keine der Personen aus dem Bus wurde durch die Tat verletzt. Nach ersten Erkenntnissen befand er sich in einer psychischen Ausnahmesituation und ist nun in eine Fachklinik eingeliefert worden.

Die Ermittlungen zum genauen Tathergang, Hintergründen und dem Motiv des Mannes laufen in alle Richtungen und dauern derzeit noch an. Diese hat die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Regenburg übernommen.