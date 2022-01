NÜRNBERG. (134) Am Samstagabend (29.01.2022) wurde einem alkoholisierten und aggressiven Mann durch einen Sicherheitsmitarbeiter ein Schlafplatz in der Notschlafstelle im Nürnberger Stadtteil Gostenhof verwehrt. Der Mann kam der Aufforderung, den Platz zu verlassen, nicht nach und griff Polizeibeamte an.



Gegen 22:05 Uhr alarmierte ein Sicherheitsmitarbeiter einer Notschlafstelle die Polizei. Ein Mann wollte trotz Aufforderung die Räumlichkeiten in der Gostenhofer Hauptstraße nicht verlassen. Als Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte die Personalien des 29-jährigen Mannes festgestellt und ihm einen Platzverweis erteilt hatten, verließ er zunächst das Gebäude. Vor dem Anwesen beleidigte er plötzlich die Beamten und ging äußerst aggressiv auf diese zu.

Die Streife überwältigte den alkoholisierten Mann und brachte diesen zu Boden. Gegen seine Festnahme setzte sich der 29-jährige Tatverdächtige weiter zur Wehr und biss einem Beamten in die Hand. Nur mit Hilfe von weiteren Polizeistreifen gelang es den eingesetzten Kräften den Mann schließlich zu fesseln und in die Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte zu bringen.

Der 29-Jährige sowie zwei Beamte verletzten sich bei der Festnahme leicht. Die Polizisten blieben weiter dienstfähig. Der mit über 1,7 Promille alkoholisierte Mann musste den Rest der Nacht in Polizeigewahrsam verbringen.

Die Polizei leitete gegen den Tatverdächtigen unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ein.



Erstellt durch: Mirjam Werner