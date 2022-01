HILPOLTSTEIN. (133) Am Samstagnachmittag (29.01.2022) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Hilpoltstein (Lkrs. Roth) ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Zwischen 14:00 Uhr und 18:20 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam durch ein Fenster Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Heinrich-Kuhn-Straße. Die Einbrecher durchwühlten sämtliche Räume und verursachten Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.



Erstellt durch: Mirjam Werner