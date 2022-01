BAMBERG/OBERFRANKEN. Am Donnerstagnachmittag rief ein Telefonbetrüger in einer Bamberger Tankstelle an und ergaunerte mehrere hundert Euro. Die Polizei Bamberg ermittelt in dem Fall und gibt Tipps.

Gegenüber einer Angestellten verlangte der Unbekannte am Telefon zunächst, den Chef zu sprechen, weil er dringend etwas überprüfen müsse. Da dieser nicht vor Ort war, bat er um dessen Telefonnummer.

Besorgt kam die Frau der Aufforderung nach.

Kurze Zeit später klingelte erneut das Telefon, mit der Nummer des Chefs auf dem Display. Ein Mann, den die Angestellte für den Bruder ihres Vorgesetzten hielt, gab ihr diverse Anweisungen, die sie gutgläubig ausführte. Es stellte sich jedoch heraus, dass es sich um einen Betrüger handelte, der durch die Freischaltung von Gutscheincodes mehrere hundert Euro erbeutete.

Hierbei handelt es sich um eine Masche, die immer wieder zur Anwendung kommt. Durch die Manipulation von Telefonanschlüssen wird beim Angerufenen eine andere Telefonnummer als die tatsächliche angezeigt. Die Täter wollen sich so das Vertrauen der Opfer erschleichen. Auch bei den Callcenter- oder Enkeltrickbetrügen ist das sogenannte Spoofing gängige Praxis. Beispielsweise lassen die Ganoven die 110 als Rufnummer im Display anzeigen und geben sich als Polizeibeamte aus.

Die oberfränkische Polizei macht auf die Masche aufmerksam und warnt vor dem betrügerischen Vorgehen: