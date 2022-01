BOCKHORN, LKR. ERDING. Wie bereits am 21.01.2022 berichtet, wurde am 19.01.2022 ein Landwirt tot in der Güllegrube auf seinem Grundstück in Bockhorn aufgefunden.

Aufgrund der unklaren Todesumstände wurde durch die sachleitende Staatsanwaltschaft Landshut eine Obduktion angeordnet, die am 20.01.2022 beim Institut für Rechtsmedizin München durchgeführt wurde.

Die Staatsanwaltschaft Landshut und die Kriminalpolizei Erding ermitteln nunmehr wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Zu den Einzelheiten können aufgrund der laufenden Ermittlungen keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

Zur Klärung der Tat bittet die Kriminalpolizei Erding um Hinweise unter 08122/9680 und stellt insbesondere der Bevölkerung von Bockhorn folgende Fragen: