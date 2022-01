0203 - Kellerabteile aufgebrochen

Oberhausen - Am gestrigen Donnerstag stellten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Zollernstraße fest, dass in der Nacht ihre Kellerabteile aufgebrochen worden waren. Ein bisher unbekannter Täter gelangte über den unversperrten Hauseingang in den Keller und hebelte dort fünf Kellerabteile auf. Anschließend entwendete er ein E-Bike und verschiedene andere dort gelagerte Dinge im Gesamtwert von ca. 4700€. Der Sachschaden wird auf ca. 300€ geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter 0821/323-2610 zu wenden.

Lechhausen - Im Zeitraum 25.01.2022 bis 27.01.2022 gelangte ein bislang unbekannter Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Steinernen Furt und hebelte dort drei Kellerabteile auf. Aus lediglich einem der drei Kellerabteile entwendete der Täter Werkzeug und Küchenutensilien im Wert von ca. 500€. Der Sachschaden wird auf 100€ geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Augsburg Ost unter 0821/323-2310 entgegen.

0204 - Dreister Exhibitionist vs. Polizeibeamte

Innenstadt - Am gestrigen Donnerstag gegen 18:30 Uhr fiel zwei Beamten während der Streifenfahrt ein Mann auf, der in der Johannes-Rössle-Straße mit herunter gelassener Hose stand. Als die Beamten anhielten, suchte der Mann Blickkontakt und begann zu onanieren. Erst auf Aufforderung dies zu unterlassen, hörte der 42-Jährige auf. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen. Da der Mann keinen festen Wohnsitz vorweisen konnte, nahmen die Beamten ihn vorläufig fest. Er wird heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

0204 - Täter bei Einbruch gestört

Lechhausen - Am heutigen Freitag gegen 01:00 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in ein Firmengebäude in der Südtiroler Straße ein. Im Gebäude löste die Alarmanlage aus, sodass er ohne Tatbeute fliehen musste. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten sich unter 0821/323-3810 zu melden.