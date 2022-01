133. Ermittlungen wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts – Aussetzung einer Belohnung

- siehe Medieninformation vom 23.11.2021, Nr. 1782

Bereits im Sommer 2020 kam es in einem Waldgebiet bei Kipfenberg zur Auffindung eines menschlichen Oberschenkelknochens. Hier kam es in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landeskriminalamt nun zu einem DNA-Treffer, in Bezug auf die in München seit dem Jahr 1995 vermisste Sonja Engelbrecht. Die Ermittlungen aufgrund ihres Verschwindens hatte bereits im Jahr 1995 die Münchner Mordkommission geführt.

Aufgrund dieses Ermittlungsergebnisses wurden von Dienstag, 23.11.2021 bis zum Donnerstag, 25.11.2021 intensive und aufwendige Absuchmaßnahmen in dem betreffenden Waldgebiet bei Kipfenberg initiiert. Hierzu waren an den einzelnen Tagen zwischen 100 und 140 Polizeibeamte eingesetzt, die hauptsächlich von der Bayerischen Bereitschaftspolizei gestellt wurden. Auch spezielle Leichensuchhunde wurden ergänzend mit eingesetzt. Die Absuchen führten im Ergebnis bislang nicht zum Auffinden tatrelevanter Gegenstände.

Die Ermittlungen beim zuständigen Kommissariat 11 des Polizeipräsidium München gehen in dieser Sache entsprechend weiter. Unter anderem wird dabei auch die Durchführung weiterer Absuchmaßnahmen geprüft. Ansonsten wurde ergänzend erneut eine Belohnung in der Sache ausgesetzt.

Für Hinweise, die zur Klärung der Tat oder zur Ergreifung des Täters führen, wurde eine Belohnung von 10.000 Euro ausgelobt, deren Zuerkennung unter Ausschluss des Rechtsweges erfolgt.

Zeugenaufruf:

Personen, die entsprechende sachdienliche Angaben machen können, insbesondere zu möglichen Tatabläufen, Tätern oder sonstigen relevanten Beobachtungen, werden gebeten, sich umgehend mit dem sachbearbeitenden Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

134. Reitunfall; eine Person schwer verletzt – Garching bei München

Am Donnerstag, 27.01.2022, gegen 18:00 Uhr, befand sich eine 13-Jährige aus München als Führerin eines Pferdes in der Reithalle einer Reitschule in Garching und bereitete sich in der Mitte der Halle darauf vor, diese zu verlassen.

Da der Stundenwechsel in der Reitschule anstand, kam zeitgleich eine 18-Jährige aus München als Führerin eines Ponys als Teil der nachfolgenden Gruppe mit zwei weiteren Reitschülern und zwei Betreuern in die Halle.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand führte die 18-Jährige das Pony nicht wie gewohnt am Rand der Halle entlang, sondern orientierte sich eher mittig. Dabei führte sie das Pony hinter dem Pferd der 13-Jährigen vorbei.

Die 13-Jährige versuchte noch, durch lautes Rufen zu warnen, jedoch trat in dieser Zeit das Pferd nach hinten aus und erwischte die 18-Jährige am Kopf. Diese ging schwer verletzt und bewusstlos zu Boden, weshalb Betreuerinnen umgehend erste Hilfe leisteten. Die 18-Jährige wurde vor Ort notärztlich versorgt und mit einem hinzugerufenen Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Verkehrspolizei München führt die Ermittlungen zu diesem Fall.

135. Einbruch in Wohnung – Berg am Laim

Am Donnerstag, 27.01.2022, verständigte ein 47-Jähriger mit Wohnsitz in München den Polizeinotruf 110 und teilte einen Einbruch in seine Wohnung mit.

Nach bisherigem Ermittlungsstand drangen im Tatzeitraum 07:40 Uhr bis 14:00 Uhr, der oder die unbekannten Täter auf bislang unbekannte Art in ein Mehrfamilienhaus ein, öffneten gewaltsam die Wohnungstüre und gelangten so in die Wohnräume.

In der Folge wurden die Wohnräumlichkeiten in Bezug auf Wertgegenstände durchsucht. Unter Mitnahme von unter anderem Bargeld und Schmuck verließen der oder die Täter den Tatort.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53 (Einbruchskriminalität).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Kreillerstraße/Baumkirchner Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

136. Einbruch in Einfamilienhaus – Neuried

Am Donnerstag, 27.01.2022, meldete sich ein 51-Jähriger mit Wohnsitz in München beim Polizeinotruf 110 und teilte den Einbruch in ein Einfamilienhaus mit.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen der oder die unbekannten Täter zwischen 15:15 Uhr und 18:15 Uhr, gewaltsam in das Einfamilienhaus ein. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Zimmer. Unter Mitnahme von unter anderem Schmuck flüchteten der oder die unbekannten Täter unerkannt vom Tatort.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53 (Einbruchskriminalität).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Schmidhanslweg/Weinbauerstraße/ Brodwastlweg Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

137. Branddelikt – Nymphenburg

Am Donnerstag, 27.01.2022, gegen 17:50 Uhr, meldete sich eine Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Rosa-Bavarese-Straße und gab an, dass es im Lagerbereich brennen würde. Sie sei durch einen auslösenden Brandmelder auf das Feuer aufmerksam geworden.

Eigene Löscharbeiten einer Mitarbeiterin des Geschäftes verhinderten eine weitere Ausbreitung des Brandes. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand in der Folge löschen.

Nach ersten Ermittlungen entzündeten fünf unbekannte Täter ein Regal mit Toilettenpapier, wodurch dieses in Brand geriet. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Euro.

Eine im Anschluss eingeleitete Sofortfahndung nach den Tätern verlief ohne den gewünschten Erfolg.

Durch den Brand wurde niemand verletzt.

Die Ermittlungen zum Fall führt das Kommissariat 13 (Branddelikte).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Wotanstraße/Margarethe-Danzi-Straße/Rosa-Bavarese-Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

138. Trickdiebstähle durch Falsche Handwerker – Am Hart/Maxvorstadt

Am Donnerstag, 27.01.2022, gegen 12:10 Uhr, klingelte ein unbekannter Täter an der Wohnungstür einer über 90-Jährigen in der Rockefellerstraße. Er gab an, ein Mitarbeiter der Stadtwerke zu sein und den Wasserdruck in der Wohnung überprüfen zu müssen.

Anschließend begab sich der unbekannte Täter mit der über 90-Jährigen in das Badezimmer und wies die ältere Dame an, das Wasser in der Wanne laufen zu lassen. Nach ersten Erkenntnissen betrat vermutlich zeitgleich ein zweiter unbekannter Täter die Wohnung über die nicht verschlossene Wohnungstüre und nutzte die Zeit um Bargeld und Wertgegenstände im niedrigen vierstelligen Gesamtwert zu entwenden. Anschließend verließ der unbekannte Täter die Wohnung der über 90-Jährigen ungesehen. Erst nachdem auch der falsche Mitarbeiter der Stadtwerke die Wohnung verließ, fiel der älteren Dame das Fehlen des Bargelds auf, weshalb sie die Polizei informierte.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Tätern verlief ohne den gewünschten Erfolg.

Im Verlauf des Tages kam es zu zwei weiteren Fällen durch zwei unbekannte Täter, die versuchten, unter Vorwand eines Wasserschadens die Wohnung zweier über 80-Jähriger in der Barer Straße und in der Görresstraße zu gelangen. In beiden Fällen, gegen 15:30 Uhr und gegen 19:20 Uhr, erkannten die über 80-Jährigen den Trick, weshalb die beiden unbekannten Täter vom Tatort flüchteten.

Das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) führt die weiteren Ermittlungen zu den Fällen.

Der Täter (Fall 1 – Harthof) wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 165 cm groß, ca. 35 Jahre alt, schlank, volles und rundes Gesicht, helle Haut, dunkelblonde kurze glatte Haare, sprach Hochdeutsch; trug Arbeitsbekleidung und Handschuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr im Bereich Rockefellerstraße/ Neuherbergstraße/Kämpferstraße/Anton-Will-Straße und gegen 15:30 Uhr im Bereich Barer Straße/Adalbertstraße/Nordendstraße und gegen 19:20 Uhr im Bereich Görresstraße/Schwindstraße/Zentnerstraße/Schwarzmannstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Münchner Polizei und die Stadtwerke München (SWM) warnen dringend davor, fremde Personen in die Wohnung einzulassen. SWM Mitarbeiter haben immer einen Dienstausweis (großteils mit Foto) dabei. Auch Mitarbeiter von Fremdfirmen, die z.B. für die SWM ablesen, können immer eine Bestätigung der SWM vorweisen. Darüber hinaus beraten die SWM nicht ungewollt an der Haustür. Wer sich nicht sicher ist: Lassen Sie den Besucher nicht ins Haus oder in die Wohnung, sondern bitten Sie ihn, kurz vor der Tür zu warten.

Unter der Telefonnummer 089-2361-6110 kann man sich bei den SWM erkundigen, ob die Person tatsächlich für die Stadtwerke München tätig ist.

Bei einem Verdacht auf eine Straftat sofort den Polizeinotruf 110 verständigen.

139. Raubdelikt – Harthof

Am Donnerstag, 27.01.2022, gegen 15:45 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter ein Geschäft im Bereich der Schleißheimer Straße.

Als er hier mit einer 42-jährigen Angestellten (mit Wohnsitz in München) alleine in den Räumlichkeiten war, forderte er unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die Angestellte dies verweigerte und um Hilfe rufen wollte, flüchtete der bislang unbekannte Täter.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne den gewünschten Erfolg.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 185 cm groß, ca. 30 Jahre alt, schlank, südländisch/arabisches Erscheinungsbild; trug eine schwarze Jacke und eine dunkle Mütze und eine weiße FFP 2-Maske. Er sprach Deutsch mit ausländischem Akzent

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schleißheimer Straße/ Freudstraße/Weyprechtstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

140. Ermittlungen wegen eines mutmaßlichen Tötungsdeliktes – Haar

Am Donnerstag, 27.01.2022, gegen 22:35 Uhr, wurde die Münchner Einsatzzentrale der Polizei über den Notruf informiert, dass ein menschlicher Leichnam in Haar in einem dortigen Gebäude aufgefunden wurde. Vor Ort konnte hierzu festgestellt werden, dass es sich um eine verweste Leiche handelte. Diese war im Keller des Anwesens in einer Tonne verwahrt worden.

Eine Obduktion im Münchner Institut für Rechtsmedizin, die am Freitag, 28.01.2022, am Morgen durchgeführt wurde, ergab, dass es sich bei der Leiche um eine bislang unbekannte, erwachsene, weibliche Person handelt. Diese verstarb nach dem jetzigen Erkenntnisstand durch Verletzungen, die mittels Beibringung spitzer Gewalt verursacht wurden.

Die Ermittlungen in dieser Sache wurden noch in der Nacht durch die Münchner Mordkommission übernommen. Zu einem möglichen Tatablauf, Tathintergrund oder auch Tatmotiv gibt es bislang noch keine konkreten Erkenntnisse.

Hierzu laufen nun die weiteren intensiven und akribischen Ermittlungen des Kommissariats 11.