NÜRNBERG. (126) Wie mit Meldung 105 am 23.01.2022 berichtet, verletzte ein 17-Jähriger in Nürnberg-Langwasser am Samstagnachmittag (22.01.2022) zuerst einen ihm Unbekannten und bedrohte dann weitere Personen mit einem Messer. Die Polizei bittet nun einen Geschädigten, sich zu melden.



Gegen 16:45 Uhr hielt sich der 17-Jährige im Vorraum einer Bankfiliale in der Glogauer Straße auf. Hier verpasste er einem anderen Anwesenden (28) unvermittelt einen Schlag auf den Kopf und flüchtete.

Der Vater des Geschädigten verfolgte den Täter und wurde daraufhin von diesem mit einem Messer bedroht. Der 49-Jährige ging zurück zu seinem Fahrzeug und verständigte die Polizei.

Der Täter ließ jedoch nicht von seinem Gegenüber ab sondern folgte ihm zu dessen Auto. Dort angekommen verwechselte er jedoch die Fahrzeuge, riss unvermittelt die Tür eines anderen, mit mehreren Personen besetzten Pkw, auf und hielt dem Fahrer das Messer an den Hals. Daraufhin flüchtete der Mann erneut.

Der geschädigte Fahrer dieses Pkw ist derzeit noch unbekannt und wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd unter der Rufnummer 0911 9482-114, zu melden. Der Fahrer saß zur Tatzeit gegen 17:30 Uhr in einem Pkw in der Trebnitzer Straße. Mit ihm im Fahrzeug saßen zudem eine Frau (Beifahrerseitz) und womöglich weitere Personen (eventuell Kinder). Marke, Farbe oder Kennzeichen des Pkw sind nicht bekannt.



Erstellt durch: Janine Mendel