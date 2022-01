Der 30-jährige Tristan Kühnel war wegen eines Betäubungsmitteldelikts rechtskräftig verurteilt und im Bezirkskrankenhaus Werneck untergebracht worden. Am Sonntag, den 16. Januar, nutzte er einen genehmigten Freigang, um unterzutauchen. Auch wenn von dem 30-Jährigen keine Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht, leitete die Schweinfurter Polizei umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen in die Wege, in die auch ein Polizeihubschrauber und Personensuchhunde mit eingebunden waren. Allerdings fehlt von dem Gesuchten nach wie vor jede Spur.

Von Herrn Kühnel liegt folgende Personenbeschreibung vor:

183 cm groß

Kräftige Statur

Rundes Gesicht

Blaue Augen

Vollbart

Wer den Vermissten nach seinem Verschwinden gesehen hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 09721/2020 mit der Polizeiinspektion Schweinfurt in Verbindung zu setzen.