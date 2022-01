BAMBERG. Während eines Feuerwehreinsatzes entdeckten die Retter am Donnerstagvormittag eine Leiche in einer verqualmten Wohnung in der Gartenstadt. Die Kriminalpolizei Bamberg führt nun die Ermittlungen zu dem Todesfall.

Gegen 10 Uhr bemerkte eine aufmerksame Hausbewohnerin einen Brandgeruch aus der Wohnung unterhalb.

Schnell verschafften sich die verständigte Bamberger Feuerwehr und Polizei Zutritt zu der Wohnung. Zwar war der Brand in der Küche der Wohnung schnell gelöscht, jedoch machten die Einsatzkräfte eine tragische Entdeckung: im Flur lag die leblose 82-jährige Wohnungsinhaberin.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat daraufhin die Ermittlungen vor Ort übernommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge gehen die Beamten von einem Unglücksfall aus. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen derzeit nicht vor. Was ursächlich für den Tod der Rentnerin war, klären die weiteren Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 100.000 Euro.

Für die Dauer des Einsatzes war die Zollnerstraße für den Verkehr gesperrt.