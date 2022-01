0197 - Ladendieb führt PTB-Waffe mit

Herrenbach - Am gestrigen Mittwoch gegen 16:30 Uhr entwendete ein 33-jähriger Mann mehrere Genussmittel aus einem Supermarkt in der Wilhelm-Hauff-Straße. Der Ladendetektiv bemerkte es und verständigte die Polizei. Die Beamten förderten bei der Durchsuchung neben den gestohlenen Waren im Wert von ca. 10€ eine sogenannte PTB-Waffe (Schreckschusswaffe) und ein Messer zu Tage. Den Mann erwarten mehrere Anzeigen u.a. wegen Diebstahl mit Waffen und einem Vergehen nach dem Waffengesetz. Da sich bei der Anzeigenaufnahme herausstellte, dass der Mann wegen eines anderen Verfahrens unter Bewährung steht, nahmen die Polizisten ihn fest. Der Mann wird im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

0198 - Bei Verkehrskontrolle Marihuana aufgefunden

Kriegshaber - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag fiel einer Streife ein PKW auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Schelkingerstraße fuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 50-jährige Fahrer mit ca. 0,8 Promille alkoholisiert war. Zudem konnten die Beamten Marihuanageruch aus dem Wageninneren wahrnehmen. Der Mann wurde deshalb zur Blutentnahme ins UKA begleitet. In der Wohnung des Mannes konnten die Polizisten zudem eine geringe Menge Marihuana sicherstellen. Der Führerschein des Fahrers wurde ebenfalls sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Betäubungsmittelbesitzes ermittelt.

0199 - Randalierende leistet Widerstand

Lechhausen - Am gestrigen Mittwoch gegen 18:30 Uhr verständigte ein Fahrzeughalter die Polizei, da an seinem PKW eine fremde Frau stand die laut herumschrie und zu ihm in den Wagen steigen wollte. Der Fahrzeughalter verriegelte daraufhin die Türen und wartet auf die Streife. Die eintreffenden Polizisten kontrollierten die Frau. Dabei schrie die 42-Jährige weiter und begann um sich zu schlagen und zu treten. Da sie sich nicht beruhigen ließ, musste sie zu Boden gebracht und gefesselt werden. Die Frau beleidigte die Beamten, trat nach ihnen und versuchte sie anzuspucken. Zur Unterbindung weiterer Straftaten wurde sie in den Polizeiarrest eingeliefert. Sie erwartet nun eine Anzeige u.a. wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.