NÜRNBERG. (124) Wie im April 2016 mit Meldung 628 berichtet, hatten zunächst Unbekannte in der Nacht von Donnerstag (31.03.2016) auf Freitag (01.04.2016) im Stadtteil Sündersbühl aus einem Sattelzug 20 Fernseher gestohlen. Nun führten gesicherte DNA-Spuren zu einem 32-jährigen Tatverdächtigen.



Der Fahrer (34) stellte am Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr seinen Volvo Sattelzug am Autohof in der Witschelstraße ab, um seine Ruhezeit einzubringen. Während er im Fahrerhaus schlief, schlitzten Unbekannte die Plane des Aufliegers auf und entwendeten 20 Fernseher der Marke Samsung im Wert von rund 11.000 Euro. An der Plane entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Hierbei konnten an den Tatorten mehrere DNA-Spuren gesichert werden, welche nun zu einem 32-jährigen Tatverdächtigen führten.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei leitete nun entsprechende Ermittlungsverfahren gegen den Tatverdächtigen, welcher sich wegen gleichgelagerter Fälle bereits in einer Justizvollzugsanstalt befindet, ein.



