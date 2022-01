123. Vorläufige Bilanz zum Versammlungsgeschehen am 26.01.2022



Am 26.01.2022 betreute das Polizeipräsidium München mit ca. 850 Einsatzkräften mehrere Versammlungen im Stadtgebiet, die am Abend angemeldet waren und überwachte die Einhaltung der bis 24:00 Uhr geltenden Allgemeinverfügung. Eine stationäre Versammlung, die sich kritisch mit den geltenden Infektionsschutzregelungen auseinander setzte, wurde auf dem Königsplatz mit bis zu 3.000 Teilnehmern durchgeführt. Während dieser Zeit war der Platz für den Straßenverkehr gesperrt. Dazu gab es auf dem Wittelsbacherplatz zu demselben Thema eine stationäre Versammlung mit neun Personen und auf dem Odeonsplatz eine stationäre Versammlung, die das Thema Impfungen unterstützte und an der ca. 100 Personen teilnahmen.

Diese Versammlungen verliefen störungsfrei. Mehrere Personen mussten am Königsplatz auf Abstände und die Maskentragepflicht hingewiesen werden. Einzelne Personen wurden wegen Verstößen nach dem Versammlungsgesetz angezeigt. In der Münchner Innenstadt im Bereich der Fußgängerzone konnten in der Summe um die 100 Personen in Kleingruppen festgestellt werden, die sich so gemeinsam fortbewegen wollten. Diese Personen stammten zum Teil auch von der Versammlung am Königsplatz. Die starke Präsenz der Polizei in der Innenstadt wirkte diesen Versuchen entgegen. Eine Person wurde wegen einer Sachbeschädigung angezeigt.