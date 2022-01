PFARRKIRCHEN (LKRS. ROTTAL-INN). Am späten Dienstagabend wurde eine Wohnung im Stadtgebiet Pfarrkirchen Ziel eines Einbruches. Die Polizei nahm noch am Tatort einen Tatverdächtigen fest. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am 25.01.2022 gegen 22:20 Uhr informierte eine 49-jährige Dame die Polizei Pfarrkirchen darüber, dass sie von einem 36-jährigen Bekannten über einen Einbruch in ihre Wohnung in Pfarrkirchen verständigt wurde. Sie selbst war zu dem Zeitpunkt nicht in ihrer Wohnung.

Zeitgleich rief der 36-Jährige ebenfalls bei der Polizei an und teilte den gleichen Sachverhalt mit.

Die Einsatzkräfte der Polizeiinspektionen Pfarrkirchen und Eggenfelden sowie der Bereitschaftspolizei bemerkten an der Wohnung im Innenstadtbereich, dass ein Glaseinsatz der Terrassentüre eingeworfen und ein Regal im Innenbereich der Wohnung durchsucht worden waren. Zudem befand sich auch der 36-jährige Bekannte der Wohnungsinhaberin noch vor dem Wohnhaus.

Im Laufe der Ermittlungen vor Ort ergaben sich Hinweise darauf, dass der 36-Jährige selbst für den Einbruch in die Wohnung in Frage kommen könnte. Weitere polizeiliche Maßnahmen erhärteten schließlich den Verdacht. Das Diebesgut konnte noch vor Ort bei ihm sichergestellt werden. Die Polizei nahm den 36-Jährigen daraufhin vorläufig fest.

An der Terassentür der Wohnung entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Kriminalpolizeiinspektion Passau und Staatsanwaltschaft Landshut führen die weiteren Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen, unter anderem wegen eines Einbruchsdiebstahls aus einer Wohnung.

Veröffentlicht: 26.01.2022, 16:00 Uhr